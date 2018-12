Torino | forte trauma contusivo lombo-sacrale per Sirigu | Sassuolo a rischio

Tav : Zoppas - da Torino messaggio forte - no alternativa a crescita : Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - "La manifestazione di Torino, oltre a testimoniare una volta di più la capacità di concretezza delle rappresentanze, lancia al Governo un messaggio forte e inequivocabile: non c’è alternativa alla crescita. Il Veneto è presente, condividendo lo spirito e i contenuti del

Tav : Zoppas - da Torino messaggio forte - no alternativa a crescita (2) : (AdnKronos) - "Oggi, gli imprenditori presenti, si sono fatti portavoce di quel “popolo del fare” che determina buona parte del Pil italiano e hanno chiesto di guardare avanti, di progettare il futuro, di evolvere per rinnovare la competitività e la centralità del nostro Paese nel contesto internazi

Manovra - imprenditori riuniti a Torino per dare segnale forte a governo : Salvini ieri ha scritto a quattro quotidiani del nord per rivendicare le cose fatte finora e per replicare alle critiche -

Pd Vco : "Sì alla Tav - al terzo valico e a un nord forte e connesso - da Torino a Milano - a Genova" : Una maggioranza politica sorda alle istanze non tanto di un altro partito o della propria opposizione, quanto al richiamo di un intero mondo economico, associativo e produttivo, che insiste nel suo ...

Tav - industriali Torino : da piazza messaggio forte a tutta Italia : Torino, 10 nov., askanews, - 'Da Torino parte un messaggio forte e chiaro che riguarda tutta l'Italia'. Così il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, a proposito della ...

Tav - industriali Torino : da piazza messaggio forte a tutta Italia : Chi ha responsabilità di governo può e deve avere la statura politica di cambiare decisioni e idee se non sono coerenti con il futuro del paese". 10 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento sconfitta a Belgrado - Torino perde in casa con Francoforte : Continua il momento negativo delle squadre italiane in Eurocup. Ancora due sconfitte per Trento e Torino, che praticamente dicono addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per la fase successiva. La Dolomiti cade in quel di Belgrado contro il Partizan per 76-71, mentre Torino viene ancora sconfitta in casa da Francoforte per 85-75. Purtroppo Trento paga un inizio di partita disastroso. Il Partizan domina il primo quarto e alla prima ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Belgrado contro il Partizan di Trinchieri - Brescia a Monaco - Torino riceve Francoforte : Brescia: una vittoria. Trento: una vittoria. Torino: zero vittorie. Comincia così la seconda metà della prima fase a gironi dell’EuroCup delle tre formazioni italiane che vi sono impegnate. Le prospettive di rimonta sono diverse: la Germani, nel girone A, ha davanti Ulm, Galatasaray e Andorra, tutte a due vittorie; la Dolomiti Energia, nel girone C, è affiancata al Partizan e ha appena davanti Ankara; la Fiat, nel girone D, deve infine ...

Torino - Cairo : “Sirigu è più forte di Donnarumma” : “Sono contento per Belotti ma in particolare per la squadra, che ha fatto una bella prestazione, molto solida, compatta, ha creato tanto. Mi è piaciuta molto. Però rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E’ importante dare continuità con prestazioni e risultati di questo genere. Tra l’altro abbiamo vinto su un campo difficilissimo come quello di Marassi, dove […] L'articolo Torino, Cairo: “Sirigu è più forte di ...

Maltempo in Piemonte : forte temporale a Torino - danni e feriti : Nella serata di ieri e in nottata la perturbazione atlantica che ha duramente colpito la penisola ha arrecato forti precipitazioni e temporali in Piemonte. Un violento temporale ha colpito anche...

Un Talento al Giorno : Lucas Boyé - forte calciatore del Torino mandato in prestito in Grecia : Lucas Boyé il 1º febbraio 2016 ha firmato un contratto che lo legherà al Torino per quattro stagioni, a partire dal 1º luglio del 2016. Per il suo cartellino il Torino tra indenizzi e commissioni varie ha investito circa 2,5 milioni di euro. Va a segno nelle prime due amichevoli estive del club granata, contro Olympic Morbegno e Casatese Rogoredo. Il 13 agosto 2016 mette a segno il suo primo gol in gare ufficiali con la maglia granata nel ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino? Squadra forte - ma lo siamo anche noi» : FIRENZE - Gara tanto importante quanto difficile per la Fiorentina . I viola, infatti, affronteranno il Torino in trasferta. Questo il pensiero di Stefano Pioli sugli avversari: " Il Torino è una ...

Un Talento al Giorno : Koffi Djidji - forte difensore del Torino : Koffi Djidji il 17 agosto 2018 viene acquisito dal Torino in prestito con diritto di riscatto. Fa il suo esordio in maglia granata in occasione di Atalanta-Torino (0-0) del 26 settembre 2018 valevole per la 6°giornata di Serie A, partendo titolare nella difesa schierata da Mazzarri. Djidji ha scelto di rappresentare in campo internazionale la nazionale della Costa D’Avorio, venendo convocato (senza scendere in campo) per la partita ...

L’Uomo del Giorno : Ola Aina - forte difensore del Torino : Ola Aina è nato a Southwark, il 8 ottobre 1996, è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del Torino in prestito dal Chelsea e della nazionale nigeriana. Il 14 agosto 2018 viene acquisito in prestito con diritto di opzione dal Torino. Esordisce in campionato il 19 agosto in Torino-Roma (0-1) valevole per la prima giornata di campionato entrando al posto di De Silvestri uscito per infortunio al 24′ del pt. SCARICA ...