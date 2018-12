Terremoto alle Eolie a grande profondità | ancora allerta in Sicilia

Terremoto di 7.6 ml in Nuova Caledonia : è allerta tsunami : Solo pochi giorni fa Anchorage, in Alaska, è stata colpita da un sisma di 7.0 Ml che ha messo in ginocchio la città. Oggi invece un Terremoto di magnitudo 7.5 si è verificato in Nuova Caledonia, un territorio francese del Pacifico meridionale. Il Pacific tsunami Warning Centre (PTWC), a seguito del sisma, ha lanciato un'allerta tsunami per una zona che gravita intorno alle Loyalty Islands. Lo United States Geological Survey (USGS) e l'Istituto ...