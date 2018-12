Tennistavolo | World Tour Grand Finals Incheon 2018 | Tomokazu Harimoto | il Golden Boy

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : vince Fan Zhendong - si arrende in finale Timo Boll : Si è conclusa a Parigi la World Cup di Tennistavolo: rispettando i pronostici della vigilia, a trionfare è stato il cinese Fan Zhendong, numero 1, che in finale ha superato, con un 4-1 piuttosto netto, il tedesco Timo Boll, numero 2. Al terzo posto l’altro cinese, Lin Gaoyuan, numero 4, che ha battuto con lo stesso punteggio l’altro tedesco, Dimitrij Ovtcharov, numero 3. In semifinale c’erano stati due derby: quello cinese si ...

Tennistavolo - World Cup Parigi 2018 : in semifinale le prime quattro teste di serie. Cinesi e tedeschi a contendersi il titolo : Si sono disputati nella giornata di ieri gli ottavi ed i quarti di finale della World Cup di Tennistavolo: dopo la prima fase a gironi di venerdì, sabato sono rimaste in corsa per il titolo le prime quattro teste di serie. Oggi in semifinale ci saranno due derby: nella parte alta del tabellone si sfideranno i Cinesi Fan Zhendong, numero 1, e Lin Gaoyuan, numero 4, mentre nella parte bassa saranno opposti i tedeschi Timo Boll, numero 2, e ...