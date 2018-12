Tennis – Dall’abbigliamento al ranking protetto : ecco come cambiano le regole WTA : La WTA annuncia nuove regole: dall’abbigliamento al ranking protetto in caso di maternità o infortunio, passando per le regolamentazioni sul prize money, ecco come cambiano le norme del Tennis femminile In vista della stagione 2019, la WTA ha discusso sul possibile cambiamento di alcune norme del regolamento, arrivando alla modifica di alcuni punti che, in passato, avevano generato qualche polemica. I principali cambiamenti ...

Tennis - match truccati e scommesse : Daniele Bracciali radiato dalla ATP - 10 anni per Starace : Daniele Bracciali è stato radiato a vita e dovrà pagare una multa di 250mila dollari (circa 219mila euro). L’ex Tennista è infatti stato giudicato colpevole di aver truccato alcuni incontri in occasione del’ATP 500 di Barcellona 2011: la sentenza è stata emessa da Richard McLaren, ufficiale dell’Anti Corruzione nell’ambito di un’investigazione aperta dalla Tennis Integrity Unit. Al 40enne è stato anche imputato il ...

Tennis : Kyrgios dallo psicologo : 'Ora posso parlare dei miei problemi' : Nick Kyrgios ha deciso di chiedere aiuto. Il Tennista australiano, noto per le sue sfuriate sul campo, sta parlando con degli psicologi per cercare di controllare il suo temperamento a dir poco focoso,...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals Milano 2018 : Brancaccio spazza via Dalla Valle - Caruana rimonta Giacomini : Vanno in archivio le semifinali del tabellone cadetto delle Next Gen ATP Finals: disputati oggi i due match che delineano i contendenti per un posto nel tabellone principale, assieme ai Next Gen più forti del pianeta in questa stagione. A sfidarsi per la wild card italiana saranno Raul Brancaccio e Liam Caruana. Raul Brancaccio, numero uno del seeding, supera Enrico Dalla Valle con un periodico 4-2 4-2 4-2. Nella prima due partita ad essere ...

Tennis - Fabio Fognini si congeda dallo splendido 2018 : “annata super - arrivederci all’anno prossimo” : Fabio Fognini ha concluso il suo 2018 con la sconfitta contro Federer di ieri sera, un’annata senz’altro da ricordare per l’azzurro Fabio Fognini si congeda per questa stagione. Il suo splendido 2018 è terminato ieri con la sconfitta contro Federer agli ottavi in quel di Parigi. Come detto è stato un anno splendido per il Tennista azzurro, chiuso alla 14ª posizione del seeding mondiale. Fognini, con un lungo messaggio postato ...

Tennis - 2° turno a Vienna - Fognini battuto dall'ungherese Fucsovics : Fabio Fognini è stato eliminato al secondo turno dell''Erste Bank Open', torneo Atp 500 sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ranking mondiale e settimo ...

Maria De Filippi dalla tv ai campi di Tennis : Maria De Filippi abbandona il suo ruolo di conduttrice per sfoggiare il suo look sportivo e la sua grinta da tennista. La De Filippi sfodera il suo fisico in perfetta forma e si destreggia con racchetta e pallina sul campo rosso del Foro Italico a Roma durante il weekend tennis & Friends dedicato allo sport e alla beneficenza. Una due giorni organizzata in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma per la prevenzione e la cura della ...