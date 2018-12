Tasse | chi si prostituisce può pagarle | lo dice la legge Lo Stato potrebbe incassare

Tasse al 7% per chi dall'estero va al Sud : Era stata annunciata in campagna elettorale come ricetta per ripopolare i borghi abbandonati del Sud Italia e nel contempo per trasformare il Meridione nel nuovo Portogallo. Ovvero, meta di pensionati ...

Gilet gialli - le 4 richieste a Macron : referendum popolari - assemblea estratta a sorte - meno Tasse e privilegi ai politici : Non hanno leader, almeno non li riconoscono. Non hanno una struttura, se non le assemblee auto organizzate e i dibattiti nelle chat di Telegram e Facebook. Non sanno per quanto ancora esisteranno e se andranno oltre le manifestazioni di piazza. Ma su un punto sono tutti d’accordo: vogliono più partecipazione diretta alla vita politica. I Gilet gialli, un mese dopo l’inizio delle proteste, e mentre il sistema gli chiede di ...

Pensioni «opzione donna» : proroga in arrivo - chi potrà beneficiarne. Lega : Tasse al 7% per i pensionati esteri che scelgono il Sud : Il 2019 si preannuncia come un anno di “sperimentazione” sul fronte delle Pensioni. Da un lato l’avvio del triennio di quota 100. Dall’altro la prosecuzione di opzione donna, un particolare sistema che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore. In più, un emendamento della Lega propone tasse ridotte al 7% per 5 anni ai ...

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto a Fabrizio Corona 14 - 5 milioni di Tasse non pagate : L'Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società circa 14,5 milioni di euro di tasse non versate. E' emerso da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell'ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti, e in particolare da un'udienza tecnica di 'verifica crediti'.Nel procedimento, in cui è parte anche ...

I gilet gialli? Figli della Francia che impoverisce la classe media - e taglia le Tasse ai ricchi - : La politica del governo è inoltre ben espressa dall'aumento del 18% della Tassa interna sul consumo di prodotti energetici , TIPCE , . E dal calo quasi identico delle imposte sulle imprese: -19%, ...

Auto - incentivi a elettriche e Tasse a chi inquina : è coro di no : L'alzata di scudi mette insieme le ragioni di Fim Fiom e Uilm e quelle di FederAuto, preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia del Paese e ...

Auto - sovratTasse e incentivi : chi ci guadagna e chi ci perde : Una sovrattassa da 150 a 3mila euro da pagare al momento dell’immatricolazione e poi incentivi sull’acquisto di modelli elettrici, ibridi e i piccoli diesel. È quanto prevede l’emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio della Camera. Ecco i modelli favoriti e quelli sfavoriti dalle nuove regole che, alla fine, potrebbero rendere conveniente prendere un’Auto in leasing all’estero...

Chi paga l'Imu? Chi paga la Tasi? Dicembre porta in dote le Tasse sulla casa : Imu e tasi sono a carico dei proprietari di casa? Cerchiamo di redimere le principali questioni relative alle imposte...

Tasse prima - regali poi : occhio alle scadenze fiscali di Dicembre : prima della fine dell'anno (e prima di fare i conti degli ultimi risparmi) occorre dare un'ultima occhiata al calendario...

Grandi - potenti ed allergici alle Tasse. Ecco chi sono i colossi del Web e del software : Pagano poche tasse, tanto che in cinque anni grazie ai paradisi fiscali hanno risparmiato 48 miliardi di euro, crescono a doppia cifra, valgono tantitssimo in Borsa, ma non amano avere azionisti che ...

La macchinista del treno che ha travolto Fatima - 18enne suicida : "Era destino che capiTasse a me. Ora voglio darle voce" : L'ha vista con la coda dell'occhio ma non era impossibile evitarla. F. è la macchinista alla guida del treno che domenica 25 novembre, a Pontedera, ha travolto Fatima, giovane marocchina, che ha deciso di mettere fine alla sua vita. E con la sua anche quella del bambino che portava in grembo da tre mesi. Al Fatto Quotidiano, F. ricostruisce quei tragici momenti."Ho visto questo puntino rosso che si faceva spazio tra la folla. Pensavo che ...

Se i supereroi divenTassero vecchi : Flash Spiderman Jocker Deadpool Batman Catwoman Superwoman Thor Harley Quinn Ariel I supereroi dei fumetti, nel nostro immaginario, sono cristallizzati in un presente fuori dal tempo che li rende sempre uguali a se stessi. Nelle grafiche dell’illustratore russo Lesya Guseva vengono invece immaginati in scene di vita quotidiana in un futuro di anzianità e acciacchi. Un repertorio da reparto geriatrico buffo e divertente, lontano dalle ...

Venerdì 30 novembre giorno nero delle Tasse. Chi rischia il "salasso" : Il giorno nero delle tasse . Nel calendario vi conviene segnare il 30 novembre. Di fatto Venerdì prossimo arrivano tutte le scadenze fiscali che riguardano milioni di italiani. Si parte con il ...

Tasse - stangata in arrivo per le addizionali Irpef : rischio di imposte locali più care nel 2019 : Alla fine si paga sempre di più, nonostante i proclami e gli annunci in campagna elettorale. Il taglio delle Tasse locali non ci sarà e, anzi, da gennaio si rischia di dovere sborsare di più. Duemila ...