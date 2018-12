Tales of Crestoria | Immagini e trailer del capitolo mobile

spaziogames

: Tales of Crestoria, pubblicato un video per il gioco per smartphone - anime_news_blog : Tales of Crestoria, pubblicato un video per il gioco per smartphone - FPSREPORTER : Tales of Crestoria: trailer e nuove informazioni per il titolo mobile - VG247it : Il nuovo gioco mobile di Bandai Namco, Tales of Crestoria, arriverà in occidente il prossi...… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Al momento non è ancora stata comunicata una data d'uscita precisa per il prodotto, maOfdovrebbe essere lanciato in tutto il mondo per smartphone e tablet con sistema operativo iOS ...