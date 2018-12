Talent Scout Mondo Calcio – Ethan Ampadu – la speranza gallese

lanotiziasportiva

: RT @marco_gervasoni: Un personaggio da Cine panettone, (non a caso scoperto da quel talent scout di LCdM) ci darà grandi soddisfazioni @LaV… - Min0taur0K : RT @marco_gervasoni: Un personaggio da Cine panettone, (non a caso scoperto da quel talent scout di LCdM) ci darà grandi soddisfazioni @LaV… - DelNome : RT @marco_gervasoni: Un personaggio da Cine panettone, (non a caso scoperto da quel talent scout di LCdM) ci darà grandi soddisfazioni @LaV… - Andredreout : RT @marco_gervasoni: Un personaggio da Cine panettone, (non a caso scoperto da quel talent scout di LCdM) ci darà grandi soddisfazioni @LaV… -

(Di domenica 16 dicembre 2018), giovanissimo difensore classe 2000, può diventare, nel giro di pochissimo tempo, l’oggetto del desiderio di molti top club Europei.Il ragazzo nasce in Inghilterra nella città di Exter ed è proprio nella squadra della sua città che tira i primi calci al pallone.A 15 anni gioca la prima partita in una competizione ufficiale divenendo così il più giovane esordiente nella storia del club. L’anno seguente, grazie alle ottime prestazioni sul campo, entra anche nel giro della nazionalesfruttando la doppia cittadinanza/inglese ereditata dalla madre.è un difensore moderno dotato di una buona tecnica, infatti capita spesso di vederlo impostare un’azione o dettare cambi di gioco, e di grande temperamento. Queste caratteristiche, accompagnate da una intelligenza calcistica sopra la media non hanno lasciato indifferenti gli ...