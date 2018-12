Taekwondo | Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2018 | tutti i risultati del fine

Taekwondo - al via domani i Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2018 : Si aprono domani, sabato 15 dicembre, i Campionati Italiani Poomase e Freestyle 2018 di Taekwondo. Presso il Palasport Le Caselle-Mario D’Agata di Arezzo gli atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia gareggeranno fino a domenica 16 dicembre per contendersi il titolo nazionale nelle due discipline in programma: da un lato la tradizionale dimostrazione tecnica delle Forme (Poomsae in coreano), dall’altro lato la spettacolarità ...