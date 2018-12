Svizzera | pullman da Genova si schianta vicino a Zurigo | una vittima e 44 feriti

tgcom24.mediaset

: #Pullman partito da Genova si schianta contro un muro vicino a #Zurigo, in Svizzera: morta una donna, 44 feriti. Il… - RaiNews : #Pullman partito da Genova si schianta contro un muro vicino a #Zurigo, in Svizzera: morta una donna, 44 feriti. Il… - Miti_Vigliero : RT @RaiNews: #Pullman partito da Genova si schianta contro un muro vicino a #Zurigo, in Svizzera: morta una donna, 44 feriti. Il veicolo er… - Adnkronos : Pullman partito da Genova si schianta in Svizzera: un morto -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. Secondo la Radioitaliana, nella zona è caduta neve per tutta la mattina e i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui pericoli ...