Svizzera | insulta la polizia su Facebook | frontaliere italiano licenziato

Blastingnews

: INSULTA GLI 'SBIRRI' E VIENE LICENZIATA Il rispetto delle regole prescinde dalla nazionalità e in Svizzera, chi of… - paolonisap : INSULTA GLI 'SBIRRI' E VIENE LICENZIATA Il rispetto delle regole prescinde dalla nazionalità e in Svizzera, chi of… - traveler_69 : RT @GianniTonelli: ???? E in Italia? ???? Prende un multa e su Facebook scrive “Vi ammazzo sbirri svizzeri”. La polizia si presenta dove lav… - salva0811 : RT @GianniTonelli: ???? E in Italia? ???? Prende un multa e su Facebook scrive “Vi ammazzo sbirri svizzeri”. La polizia si presenta dove lav… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Sta facendo discutere, anche in Italia, il licenziamento di un dipendente di una ditta di salumi del Canton Ticino, in. Negli scorsi giorni l'uomo, le cui generalità non sono state diffuse, ha perso il lavoro a causa di un post sul social network, in cui lo stesso soggetto accusava i militari svizzeri di avergli elevato una multa, che a suo dire sarebbe stata ingiusta. L'uomo infatti, nello stesso post, almeno così si apprende dalla stampa elvetica e nostrana, aveva addirittura minacciato di morte i militari svizzeri. Le autorità elvetiche hanno quindi provveduto a rintracciare l'uomo.La ditta hail suo dipendente,valuta ulteriori provvedimenti I militari del Canton Ticino si sono recati quindi presso l'azienda in cui l'uomo prestava servizio, una ditta di salumi come detto, e hanno controllato lo stesso. Una volta appurato il fatto, che ha ...