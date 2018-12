Svizzera | è italiana la donna morta nello schianto del pullman 

meteoweb.eu

: E' italiana la vittima di schianto bus in #Svizzera. Lo ha reso noto la polizia di Ginevra - TgLa7 : E' italiana la vittima di schianto bus in #Svizzera. Lo ha reso noto la polizia di Ginevra - Nazzi_Mi : RT @repubblica: ?? E' italiana la vittima dello schianto del bus in Svizzera - dileguossi : RT @TgLa7: E' italiana la vittima di schianto bus in #Svizzera. Lo ha reso noto la polizia di Ginevra -

(Di domenica 16 dicembre 2018) E’ una 37ennela vittima dellodi un pullman in: lo ha riferito la polizia cantonale di Zurigo. Sono italiani anche i due autisti: hanno 57 e 61 anni. Il primo era alla guida al momento dell’incidente. Entrambi sono in ospedale, ed il 61enne è in pericolo di vita.Le persone a bordo del pullman, proveniente da Genova e diretto in Germania, che si è schiantato questa mattina alle porte di Zurigo, erano 51.A bordo vi erano almeno 13 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese ed una persona del Benin. La nazionalita’ dei rimanenti ancora non e’ stata resa nota. Secondo i media locali non vi sarebbero stati invece bambini.L'articolo: èladelMeteo Web.