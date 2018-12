Successo latino | alla faccia delle discriminazioni

vanityfair

(Di domenica 16 dicembre 2018) Sofia Vergara Jessica AlbaSelena GomezPenélope CruzZoe SaldanaEva LongoriaJennifer LopezSalma HayekParliamo di. Qualche tempo fa l’attrice e imprenditrice (oltre che tre volte mamma) Jessica Alba ha dedicato un post sul suo profilo Instagram alle ingiustizie a livello di lavoro e compensi che la popolazione latina ancora oggi subisce. Non ha scelto un giorno a caso: il primo novembre era, infatti, il Latina Equal Pay Day. In quest’occasione Jessica ha voluto ricordare le differenze sempre più marcate in termini di salario che emergono dai confronti tra buste paga dei lavoratori bianchi e di quelli ispanici. A scriverne anche diverse testate internazionali, da Forbes al Daily Mail, denunciando la situazione. Il problema è concreto, tanto più se si considera che il gruppo dei latini è il secondo più ampio del mondo.LEGGI ANCHEEqual Pay Day: donne e ...