Su Rai2 ultimo episodio di NCIS del 2018 il 16 dicembre prima della pausa di Natale

Ultimo episodio di SWAT su Rai2 prima della pausa natalizia : anticipazioni 16 dicembre : I fan di SWAT sono già pronti a lasciare andare la propria serie preferita in vista della pausa natalizia che terrà in panchina Hondo e i suoi almeno per un mese. Il Natale si sta avvicinando e sembra proprio che l’Ultimo episodio in onda sarà quello previsto per il 16 dicembre, la serie sarà poi rimandata al 13 gennaio per gli ultimi quattro episodi e fino ad allora il pubblico dovrà accontentarsi di "Fuori Controllo" e "Un nuovo ...

Penultimo episodio di NCIS 15 su Rai2 con la sostituta di Abby prima del finale di stagione - anticipazioni 18 e 25 novembre : Domenica 18 novembre va in onda il Penultimo episodio di NCIS 15 su Rai2 prima del finale di stagione che sarà trasmesso il 25 novembre: si conclude così la quindicesima stagione del procedural di CBS anche per il pubblico italiano, in attesa della sedicesima che sarà trasmessa dal 2019. Rai2 trasmette in prima tv assoluta e in esclusiva per l'Italia la serie con protagonista Mark Harmon, che in questa stagione ha perso un altro dei membri ...

L’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 in onda su Rai2 l’11 novembre con l’ultimo episodio di Pauley Perrette (video) : Con l'episodio di questa settimana va finalmente in onda su Rai2 l'addio a Abby Sciuto in NCIS 15: l'11 novembre, con il 22° episodio della quindicesima stagione, anche il pubblico italiano assiste in prima tv all'uscita dal cast di Pauley Perrette, storico volto della serie presente sin dalla prima stagione. L'attrice, tra le più pagate della tv americana per il suo ruolo nei panni dell'esperta informatica dell'NCIS, ha deciso di lasciare la ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 7 novembre 2018. Su Rai2 ultimo appuntamento con Rocco Schiavone : Marco Giallini è Rocco Schiavone Rai1, ore 20.35: Champions League Juventus-Manchester United Il ritorno del “nemico” Mourinho e del figliol prodigo Pogba, ma anche, o meglio soprattutto, la possibilità di blindare la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo in caso di vittoria. Il menu di Juventus-Manchester United, quarta giornata del gruppo H di Champions League è davvero ricco. E se si aggiunge anche la ricerca del ...

Il finale di Instinct non va in onda il 4 novembre su Rai2 : quando vedrete l’ultimo episodio? : Colpo di scena per i fan che attendevano con ansia il finale di Instinct che non va in onda oggi, 4 novembre, su Rai2. La situazione della programmazione si complica un po' visto che questa non è l'unica novità della serata. La prima stagione della serie doveva concludersi proprio questa sera con la messa in onda dell'ultimo episodio questa sera e che da domenica sera avrebbe dovuto lasciare il posto a SWAT, cosa succederà adesso? Sollecitati ...

Ultimo episodio di Abby Sciuto in NCIS 15 su Rai2 il 4 novembre prima del finale di stagione : chi la sostituirà? : L'Ultimo episodio di Abby Sciuto in NCIS 15 va in onda su Rai2 il 4 novembre, a due episodi dal finale di stagione che concluderà la messa in onda in prima tv assoluta della quindicesima stagione del procedural. L'episodio dal titolo Due passi indietro (Two steps back nella versione originale) segna l'ultima apparizione di Pauley Perrette nello show di lungo corso di CBS: l'attrice ha annunciato nel corso del 2018 l'intenzione di lasciare il ...

Ultimo episodio di Elementary 6 su Rai2 e poi stop alla programmazione : anticipazioni 3 novembre : Ultima indagine per Sherlock e Joan in Elementary 6 su Rai2. Stando al palinsesto televisivo, la serie crime targata CBS, che rielabora le avventure del detective Holmes in chiave moderna, andrà in onda stasera, 3 novembre, con un episodio conclusivo, e poi si prenderà una lunga pausa fino a gennaio del prossimo anno. La programmazione di Elementary quindi si chiude a quattro appuntamenti dal finale della sesta stagione, lasciando gli ...

Ultimo episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 - anticipazioni 3 novembre : quando torna la serie? : Ultima missione per la squadra di NCIS New Orleans 4 su Rai2. Secondo la programmazione, la serie crime andrà in onda stasera, 3 novembre, con il ventesimo episodio della quarta stagione, per poi terminare la sua trasmissione. Non sappiamo per quale motivo l'emittente abbia deciso di eliminare lo show targato CBS dal suo palinsesto, dato che mancano quattro episodi al termine di NCIS New Orleans 4. La messa in onda comunque riprenderà a marzo ...

Il finale di Instinct su Rai2 il 4 novembre a caccia dell’anello debole : anticipazioni ultimo episodio : La domenica sera crime di Rai2 sta per cambiare visto che il prossimo 4 novembre andrà in onda il finale di Instinct. La nuova serie, matricola della scorsa stagione telefilmica, completerà il suo ciclo sulla seconda rete Rai con l'ultimo episodio dal titolo "L'anello debole" che, come sempre, andrà in onda alle 21.45 in coppia con NCIS. Dall'11 novembre al posto di Instinct andranno in onda gli episodi di S.W.A.T. a cominciare dal 13esimo e ...