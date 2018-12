Strasburgo | è morto il 35enne Orent-Niedzielski | era con Megalizzi al momento dell’attacco

Strasburgo - morto Orent-Niedzielski : era con Megalizzi. Le vittime dell’attentato salgono a cinque : Aumentano le vittime dell’attentato di Strasburgo. È morto nel pomeriggio, secondo quanto appreso da Le Monde, Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, rimasto fino ad oggi in coma profondo. Il terrorista Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva fatto fuoco. La vittima era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto due giorni fa per una ferita simile. Proprio stamattina centinaia di ...

Strasburgo - il papà di Cherif Chekatt : “Sono morto quando ho scoperto che era lui l’attentatore” : Abdelkrim Chekatt e l'ex moglie Rouadja Rouag, genitori di Cherif Chekatt, l'attentatore di Strasburgo, sono stati rilasciati dalla polizia francese dopo essere stati fermati senza alcuna incriminazione: "Facciamo le condoglianze alle famiglie delle vittime. Siamo morti quando abbiamo saputo cosa aveva fatto. Nostro figlio pensava che l'Isis combattesse per una giusta causa".Continua a leggere

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi. Mattarella : «Tragedia inaccettabile» : Antonio Megalizzi non ce l'ha fatta. Il giovane reporter italiano, appassionato dell'Europa con il sogno del giornalismo, è morto dopo tre giorni da quella drammatica sera in cui,...

