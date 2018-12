Strage di Viareggio | lunedì l’anteprima del documentario “Il sole sulla pelle” Ecco il

Strage di Viareggio - i legali degli imputati : “Annullare sentenza di primo grado. Fu giustizia di vicinato : giudici viareggini” : È partito in retromarcia il processo di appello per la Strage di Viareggio . Con la prescrizione che incombe per tre reati su quattro, questa mattina, alla prima udienza di fronte alla Corte d’Appello di Firenze, alcuni difensori degli imputati – tra cui vari ex manager di Ferrovie dello Stato e altre aziende del gruppo condannati in primo grado –, guidati da Ennio Amodio, già legale di Silvio Berlusconi, hanno chiesto al collegio, presieduto da ...

Strage di Viareggio - al via l’appello : altri reati a rischio prescrizione. E dal 2009 (quasi) nulla è cambiato in tema di sicurezza : Un processo su uno dei disastri più gravi della storia recente che rischia di perdere per strada la maggior parte dei reati contestati agli imputati per prescrizione. E alle invocazioni dei familiari delle vittime perché questo non accada, si aggiunge la consapevolezza che la perdita di 32 vite e i danni non hanno di fatto migliorato la sicurezza. È in questo scenario che si torna in aula per l’inizio dell’appello per la Strage di ...