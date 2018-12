Strage di Strasburgo | morto il 35enne ' Bartek' | era amico del giornalista Megalizzi

Strage di Strasburgo - la madre di Megalizzi : “La cattiveria in persona me l’ha portato via” : Anna Maria, la mamma di Antonio, piange così il figlio morto ieri pomeriggio, vittima dell'attentato di Strasburgo: "Me l'hanno portato via. La cattiveria in persona me l'ha portato via". La città natale del giornalista, Trento, ha proclamato il lutto cittadino. I funerali tra mercoledì e giovedì prossimi.Continua a leggere

Strage di Strasburgo - Antonio non ce l’ha fatta : La porta metallica che separa il corridoio del reparto Rianimazione chirurgica dell’Ospedale di Hautpierre dalla stanza dove Antonio Megalizzi ha combattuto tre giorni per sopravvivere all’attentato di martedì è uno scudo a tutela dell’indicibile. Il giornalista ventinovenne innamorato della radio e dell’Europa si è spento ieri pomeriggio oltre que...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 4 le vittime della Strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Una quinta persona sarebbe ricoverata in stato di morte cerebrale. E' morto dunque il giornalista...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 4 le vittime della Strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a quattro. Una quinta persona sarebbe ricoverata in stato di morte cerebrale. E' morto dunque il giornalista...

Strage di Strasburgo : morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi : Dopo ore di agonia arriva una notizia che molti non avrebbero voluto leggere: è morto il giornalista Antonio Megalizzi, originario di Trieste, vittima dell'attentato a Strasburgo. Si trovava lì per lavoro e per seguire l'assemblea plenaria dell'europarlamento. Attentato al mercatino di Natale: i fatti L'undici dicembre, all'interno del mercatino di Natale allestito ogni anno a Strasburgo, si è consumata una Strage che ha causato quattro morti e ...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 5 le vittime della Strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a cinque. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era...

Strasburgo - morto Antonio Megalizzi : salgono a 5 le vittime della Strage : Il bilancio dei morti nell'attentato di Strasburgo è salito a cinque. E' morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Era stato colpito alla testa dall'attentatore ed era...

Strage Strasburgo : ancora fermi in città : 12.10 Altre due persone sono state fermate nella notte a Strasburgo nell'ambito delle indagini sull'attentato di Cherif Chekatt al mercatino di Natale.Ieri,durante un blitz a Strasburgo,l'attentatore,che non si era mai allontanato dal suo quartiere,è stato ucciso durante uno scontro a fuoco con gli agenti.L' Isis lo ha riconosciuto come proprio militante.Sono così sette i fermati. Intanto a Strasburgo torna la normalità e riapre il mercatino ...

Strage ai mercatini di Natale di Strasburgo - ucciso il terrorista islamico Cherif Chekkat : La caccia all'uomo è finita. A due giorni dalla mattanza di Strasburgo Cherif Chekatt , il terrorista islamico che martedì sera ha aperto il fuoco sui mercatini di Natale ammazzando tre persone , è ...

Strage di Strasburgo - Cherif Chekatt ucciso dalla polizia : L’uomo era in fuga da 48 ore, Sarebbe stato «neutralizzato» nella città alsaziana teatro della Strage

Strage a Strasburgo - c’è un quinto fermo. I medici : «48 ore decisive per Antonio» : In un blitz la polizia trova un amico di Cherif Chekatt. Anche la Germania apre un’inchiesta. La mamma del giornalista italiano ferito: «Me l’hanno portato via»

Strage a Strasburgo - c’è un quinto fermo : In un blitz la polizia trova un amico di Cherif Chekatt. Anche la Germania apre un’inchiesta. La mamma del giornalista italiano ferito: «Me l’hanno portato via»

Attentato Strasburgo : Strage ai mercatini di Natale - ultime notizie - Sky TG24 - : Il presunto Attentatore si chiama Cherif Chekatt, ha 29 anni, è ferito ma ancora a piede libero. Fermati i suoi genitori e due fratelli. Secondo testimoni "sparava invocando Allah". Grave il ...

Strage di Strasburgo - il reporter italiano 'è in coma e non può essere operato' : Trento - Antonio Megalizzi , il giornalista di 28 anni di Trento, ferito ieri nell'attacco di Strasburgo è in coma e lotta tra la vita e la morte nell'ospedale accademico di Hautepierre, alla ...