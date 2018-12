Stoccarda | il padre del capitano Gentner muore sugli spalti

Stoccarda - dramma Gentner : il padre muore allo stadio : Dalla gioia per un preziosissimo successo in campo, alla disperazione per una tragedia che si è consumata a pochi metri dal terreno di gioco. Herbert Gentner , padre del capitano dello Stoccarda ...

Shock Stoccarda : il padre del capitano Gentner muore allo stadio durante la gara! : Herbert Gentner è morto oggi mentre assisteva alla gara del figlio vinta dallo Stoccarda contro l’Hertha Berlino per 2-1 Stoccarda sotto Shock per quanto accaduto oggi allo stadio. durante la gara vinta per 2-1 contro l’Hertha Berlino, c’è stata una notizia sconvolgente per la squadra tedesca. Il padre del capitano Gentner è deceduto mentre si trovava allo stadio ad assistere alla partita del figlio. Il signor Herbert ha ...