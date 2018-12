Stoccarda | dramma Gentner | il padre muore allo stadio

sport.sky

: #Stoccarda, dramma #Gentner: lui gioca, il padre muore allo stadio - DiMarzio : #Stoccarda, dramma #Gentner: lui gioca, il padre muore allo stadio - Guidobaldo29 : RT @DiMarzio: #Stoccarda, dramma #Gentner: lui gioca, il padre muore allo stadio - Yvans_0017 : RT @DiMarzio: #Stoccarda, dramma #Gentner: lui gioca, il padre muore allo stadio -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Dalla gioia per un preziosissimo successo in campo, alla disperazione per una tragedia che si è consumata a pochi metri dal terreno di gioco. Herbertdel capitano dello...