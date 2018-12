Stasera vertice decisivo su manovra - si cercano altri 3 - 5 mld : Roma, 16 dic., askanews, - Se non è l'ultima spiaggia, quantomeno è un confronto decisivo. Questa sera alle 20 a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte riunisce l'ennesimo vertice di governo sulla ...

Manovra - Stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Restare compatti' - Salvini : 'Nessun tassa sulle nuove auto' : Ore chiave anche secondo il suo omologo Matteo Salvini , che a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, assicura : 'tutti gli impegni del contratto di governo ...

Rush finale per manovra - Stasera il vertice chiave : Roma, 16 dic., askanews, - Il vertice di governo sulla manovra è in programma stasera a partire dalle 20 a Palazzo Chigi. Saranno presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - Stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Manovra - ore decisive : Stasera vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : 'Dobbiamo essere compatti'. Sul tavolo anche il 'caso' ecotassa : stasera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte , i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri dell'Economia, Giovanni Tria , e dei rapporti con il Parlamento, ...

Manovra - ore decisive : Stasera vertice a Palazzo Chigi. Sul tavolo anche il 'caso' ecotassa : stasera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte , i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri dell'Economia, Giovanni Tria , e dei rapporti con il Parlamento, ...

Manovra - tensione Lega-M5S sull'ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti" ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all'economia Massimo ...

Manovra - Stasera vertice a Palazzo Chigi. Tra i 260 emendamenti segnalati ci sono ecobonus e dietrofront su card cultura : Una pioggia di emendamenti ‘segnalati’: circa 260, equamente divisi tra Lega e M5s. C’è di tutto tra le modifiche alla legge di Bilancio proposte dalle due forze di maggioranza alla vigilia dell’esame del testo da parte della commissione Bilancio. Ma gli spazi politici e finanziari sono stretti. Così domenica sera è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Tempi stretti per l'accordo. Stasera nuovo vertice Conte e Tria : Dopo il reddito di cittadinanza le frizioni si concentrano sull'ecobonus. Con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia a Palazzo Chigi anche i vicepremier Di Maio e Salvini. I Tempi per un accordo sono strettissimi sia per il negoziato con l'Europa sia per il percorso parlamentare -

Manovra - scontro Lega-M5s : Stasera vertice con Conte e Tria - : Braccio di ferro tra i vicepremier su ecotassa, tagli a quota 100 e reddito di cittadinanza: servono altri 5 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. L'esame in commissione al ...

Manovra - vertice Conte - Di Maio - Salvini Stasera a palazzo Chigi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Stasera vertice a tre per nodi Reddito cittadinanza e Quota 100 : Il testo della manovra è tutto da rivedere nel secondo passaggio al Senato dalla prossima settimana. Il premier Conte martedì tornerà a Bruxelles per presentare la nuova proposta italiana ed evitare ...

La manovra verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Manovra : Stasera vertice a quattro tra Conte - Tria e i due vicepremier : Il tono del colloqui effettuati dal premier Giuseppe Conte con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è stato estremamente cordiale e a tratti anche amichevole. Entrambi hanno cercato di far vedere che i rapporti non sono tesi, anche scambiando alcune battute ognuno nella lingua dell'altro. Ma la sostanza dell'incontro non è cambiata di una virgola, come Juncker non ha mancato di sottolineare. Il prossimo 19 dicembre la ...