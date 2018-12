Splendida Italia a Hochfilzen! Secondo successo di sempre nella staffetta femminile

Canottaggio – Campionati Italia di Gran Fondo : 22 tricolori assegnati in una Splendida giornata di sport : Ben 22 tricolori assegnati nei Campionati Italiani di Gran Fondo che si sono svolti oggi a San Giorgio di Nogaro: CC Saturnia e Canottieri Gavirate si portano a casa 3 titoli a testa Si sono svolti oggi a San Giorgio di Nogaro, sul canale dell’Ausa Corno, i Campionati Italiani di Gran Fondo in singolo e due senza. 22 i tricolori assegnati, con la parte del leone svolta da CC Saturnia e Canottieri Gavirate, capaci entrambi di ...

Qualifiche Moto3 – Splendida pole position per Arbolino a Valencia - tempo strepitoso per il pilota italiano : Il pilota della Marinelli Snipers Team centra la pole position, precedendo Atiratphuvapat e McPhee. Solo sesto Bezzecchi Tony Arbolino si prende la pole position del Gp di Valencia di Moto3, il pilota del team Marinelli Snipers ferma il crono sull’1:46.773, una prestazione inavvicinabile per i suoi avversari. Dietro di lui si piazza Atiratphuvapat, abile a precedere McPhee proprio sotto la bandiera a scacchi. Ottimo quarto tempo per ...

Lacrime d’argento sul volto di una Splendida Italia : azzurre sconfitte al tie-break - Serbia campione del Mondo : Il sogno azzurro si infrange in finale! L’Italia cede alla Serbia al tie-break: applausi infiniti per l’argento mondiale delle azzurre. Egonu e compagne immense Una sfida importantissima, verso l’oro iridato. L’Italia femminile della pallavolo non disputava una finale Mondiale da ben 16 anni e, oggi, ha regalato spettacolo puro a Yokohama contro la Serbia. Un percorso impeccabile quello delle ragazze del ct ...

Volley - Splendida Italia vola in finale : battuta la Cina al tie break 3-2 : Zhu è forse la più pagata al mondo, intercetta la parallela di Egonu, sul 10-11 qualche certezza si sbriciola. La difesa di Cambi vale il controsorpasso, confermato dal muro di Chirichella. Il 5° ...

