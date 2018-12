Sorpresa | agli americani di Blackrock fa più paura il debito dei tedeschi

Il Milan ha una pazza idea per l'attacco : a Sorpresa spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

Milan - che Sorpresa : spunta l'idea Quagliarella : Metabolizzata la rinuncia al ritorno di Ibrahimovic , forse da parte dei tifosi un pochino meno rispetto alla dirigenza, il Milan è già al lavoro per garantire a Gattuso una punta di grande esperienza ...

Zayn Malik lancia a Sorpresa Good Years - nel nuovo brano da Icarus Falls riferimenti agli One Direction (testo e traduzione) : Arriva a sorpresa un nuovo brano di Zayn Malik estratto dal suo secondo progetto discografico da solista. Good Years ha raggiunto il web oggi, giovedì 6 dicembre, ed è disponibile in digital download e in free streaming su Spotify in tutto il mondo. Good Years anticipa il rilascio del disco Icarus Falls, atteso per venerdì 14 dicembre in formato digitale e venerdì 21 dicembre in formato fisico. Si tratta per Zayn Malik del secondo album da ...

A Sorpresa il video di Claro di Emis Killa feat. Gemitaiz e Vegas Jones è un viaggio dagli anni ’50 al futuro : Il video di Claro di Emis Killa feat. Gemitaiz e Vegas Jones arriva a sorpresa dopo il rilascio di Supereroe che ha appena conquistato il disco d'oro. Il rapper di Vimercate ha quindi deciso quale sarebbe stato l'erede naturale di Rollercoaster e Fuoco e benzina, che ha già estratto dalla sua ultima prova di studio. In questo caso, ha optato per il brano per il quale ha collaborato con Gemitaiz e Vegas Jones, i quali compaiono anche nel ...

Tagli all'editoria - a Sorpresa lo stop alla riforma voluta dai Cinquestelle : ROMA - Subisce a sorpresa uno stop l'abolizione del finanziamento all'editoria che i Cinquestelle volevano introdurre con una modifica nella legge di bilancio: nottetempo l'emendamento 59.08, ...

Pensioni - tagli a Sorpresa alle rivalutazioni nel 2019 : ... eventualmente un decreto , la decisione politica su questo aspetto non è stata ancora presa, . Il governo quindi torna a intervenire sulla materia dopo 5 anni di applicazione del cosiddetto 'schema ...

Renato Zero a Domenica In annuncia a Sorpresa un’antologia del suo repertorio - dagli LP fino a oggi (video) : Renato Zero a Domenica In annuncia un nuovo progetto che dovrebbe vedere la luce nel mese di gennaio. L'artista romano è stato gradito ospite di Mara Venier, con la quale ha raccontato anche alcuni aneddoti della loro lunga amicizia. Il progetto, già anticipato dalle parole di Phil Palmer, si configura nel rilascio di un'antologia che conterrà l'intero repertorio di Renato Zero, anche se le modalità di pubblicazione non sono state ancora ...

Sorpresa - l'euro piace sempre di più agli italiani : Per tre cittadini europei su quattro, l'euro è una cosa positiva. E, forse a Sorpresa, se la percentuale degli italiani che lo apprezzano non è certo tra le più alte dei 19 Paesi dell'area euro, è in ...

Agents of SHIELD rinnovato a Sorpresa prima del debutto della sesta stagione : dettagli sul cast : Agents of SHIELD rinnovato per la settima stagione. La notizia sorprende tutti, dato che la serie tornerà in onda solo l'estate prossima con il sesto ciclo di episodi (e successivamente anche in Italia, prima su Fox poi su Rai4). A quanto pare il presidente di ABC Entertainment, Channing Dungey ha molta fiducia nel prodotto, ma dietro a tutto ci sono i Marvel Studios, produttori dello show. Per la Casa delle Meraviglie è un periodo d'oro. I ...

Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 con un duetto a Sorpresa in Shallow - pronti a stravincere su tutti : Sul successo di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 c'è poco da scommettere: il loro remake del classico hollywoodiano A Star Is Born è stato - ed è ancora - uno dei grandi titoli al botteghino di quest'ultimo anno e si prepara a fare incetta di statuette tra sceneggiatura, regia e soprattutto colonna sonora. Osannato dalla critica e amato dal pubblico, il film otterrà certamente delle nomination importanti e addirittura potrebbe ...

Ufficiali le città del tour di Vasco Rossi nel 2019 - a Sorpresa in sole due location dopo la conferma Cagliari : Sono state svelate le città del tour di Vasco Rossi nel 2019. Il Blasco ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno sul palco, rivelando che saranno unicamente due le città che raggiungerà nella pRossima estate dopo il rilascio del nuovo singolo che è già stato inciso. Nella sua più recente intervista a La Nuova Sardegna, Vasco Rossi ha rivelato che il suo approdo in Sardegna è previsto per due date, il 18 e il 19 giugno, con due ...

Inter - Gagliardini Sorpresa verso il derby? : Un'occasione dietro l'angolo. Di quelle speciale per lasciare un segno forte e magari provare a ribaltare le gerarchie. Roberto Gagliardini si scalda in vista del derby, dove è possibile che Spalletti ...