Smart TV | le migliori da comprare

Smart Speaker : i migliori da acquistare : Con i tantissimi dispositivi che, grazie alla Domotica, entrano nelle nostre case e nella nostra quotidianità, non c’è più limite a quello che possiamo fare perché tutto è connesso ed interconnesso! In questo articolo stavolta vi leggi di più...

I migliori Smartphone da regalare a Natale : migliori smartphone del 2018 per NataleHuawei Mate Pro 10iPhone XS MaxSamsung Galaxy Note 9Google Pixel 3 XLOnePlus 6T McLarenXiaomi Mi Mix 3LG G7 ThinqAsus Zenfone 5ZHonor 10Poco F1Oppo RX17 ProQuali sono i migliori smartphone del 2018 che possono anche essere le scelte migliori come idea regalo per il Natale ormai imminente? Abbiamo scelto 9 modelli che si piazzano in vetta a questa classifica grazie a design innovativi, schede tecniche di ...

Illuminazione Smart : i migliori prodotti da comprare : L’Illuminazione è forse uno dei primi step da affrontare quando si parla di Domotica perché grazie a questi dispositivi Smart è possibile gestire la luce nei propri ambienti in maniera intelligente, divertente e soprattutto attenta leggi di più...

Migliori Smartphone dual SIM | La classifica di dicembre 2018 : Migliori smartphone dual SIM con Android aggiornata ad dicembre 2018 – Secondo alcuni recenti studi ben un terzo degli italiani possiede non uno bensì due smartphone, […] L'articolo Migliori smartphone dual SIM | La classifica di dicembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Migliori Smartphone economici : Scegliere un nuovo Smartphone non è semplice. Sul mercato ci sono moltissimi modelli di Smartphone economici e chi è meno esperto non sa su cosa basarsi per confrontare i vari modelli. Così in questa guida all’acquisto vi elencheremo i Migliori Smartphone Android economici. Molte persone acquistano Smartphone costosi, ignorando il fatto che per le loro esigenze andrebbe più che bene uno Smartphone a poco prezzo, con ottime caratteristiche ...

Migliori Smartphone Android | La classifica di dicembre 2018 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad dicembre 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di dicembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

I migliori Smartphone sotto i 300€ da regalare a Natale : I migliori smartphone sotto i 300€ da regalare a Natale includono dispositivi dei migliori produttori come Samsung, Apple, Huawei, Sony e molti altri. Non si tratta di top di gamma per cui occorre rinunciare a delle caratteristiche, ma non è detto che questo sia necessariamente un aspetto negativo. I top di gamma hanno ormai prezzi superiori ai 1000€ e il costo continuerà ad aumentare, ma per fortuna il mercato degli smartphone è variegato e ...

Natale su Honorbuy : spedizione gratuita e sconti sui migliori Smartphone Xiaomi! : Honorbuy non ha certamente bisogno di presentazioni perché nel panorama italiano è da anni uno dei migliori store per reperire smartphone e gadget dai migliori brand cinesi – Xiaomi in primis – il tutto ovviamente leggi di più...

Smartphone 300 euro : i migliori da comprare : Scegliere quale Smartphone comprare con 300 euro può non risultare facilissimo, in quanto su questa fascia di prezzo si inizia ad avere una vastissima gamma di prodotti, fino ad avere addirittura l’imbarazzo della scelta. Infatti leggi di più...

I 15 migliori Smartphone del 2018 : Il 2018 è stato un anno importante per gli smartphone. Chi si aspettava un anno di transizione dopo il grande shock seguente all’arrivo del nuovo design a tutto schermo si sbagliava di grosso. Praticamente ogni aspetto del telefono che portiamo in tasca è cambiato rispetto al 2017: il notch tanto odiato in alto sullo schermo si è ridotto assumendo le dimensioni di una goccia e abbiamo praticamente detto addio a bordi, cornici e pulsanti ...

Smartphone 100 euro : i migliori da comprare : È veramente difficile decidere quale Smartphone 100 euro comprare, perché su questa fascia di prezzo la scelta è poca e spesso e volentieri offre terminali di bassa qualità, non affidabili e anche poco o per leggi di più...

Come sarà Snapdragon 855 - il processore dei migliori Smartphone del 2019 : Eccolo il processore per smartphone del quale si parlerà per tutto il 2019: si chiama Snapdragon 855 e il produttore Qualcomm l’ha presentato in queste ore Come successore del potente ed estremamente apprezzato Snapdragon 845. Il chip è il più evoluto mai realizzato dalla società, pensato per proseguire lo scontro iniziato dal predecessore con l’A12 Bionic di Apple e con il Kirin 980 di Huawei. Non per niente la componente è stata ...

Regali di Natale 2018 - i migliori Smart speaker : Il 2018 passerà alla storia come l’anno dello sbarco dell’intelligenza artificiale nelle nostre case. Dopo aver ammirato per anni frigoriferi intelligenti, lavatrici che dialogano su Whatsapp e termostati in grado di adattarsi alle abitudini degli utenti, anche noi abbiamo potuto rendere smart le nostre case grazie a Assistente Google e ad Alexa, i due grandi protagonisti del settore, insieme a Siri, disponibili finalmente anche in ...

I migliori Smartband e fitness tracker resistenti all'acqua : Compatibile con Android e iOS attraverso l'applicazione VeryFitPro, supporta 14 diversi tipi di sport e possiede un cardiofrequenzimetro. La sua batteria si ricarica in circa un'ora e l'autonomia è ...