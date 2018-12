Slittino | Coppa del Mondo Lake Placid 2018 | Dajana Eitberger trionfa | tripletta tedesca

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia si esalta a Kuehtai. Vincono Lanthaler e Gruber : Inizio scoppiettante, come di consueto, per la Nazionale italiano di Slittino su pista naturale nella prima tappa di Coppa del Mondo svoltasi tra ieri ed oggi in quel di Kuehtai: arrivano subito cinque podi con tre vittorie nelle quattro gare disputate. Al femminile si esaltano Evelin Lanthaler e Greta Pinggera, che proseguono la loro personale sfida tra connazionali: la detentrice della sfera di cristallo batte la campionessa del Mondo per 19 ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : in testa Pigneter/Clara a Kuehtai dopo la prima manche del doppio : È iniziata, con un piccolo antipasto, la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale 2018-2019: a Kuehtai, in Austria, si è disputata la prima manche per quanto riguarda il doppio. Domani in programma tutte le altre prove: singolo maschile, singolo femminile e seconda manche del doppio. In testa troviamo gli azzurri Patrik Pigneter e Florian Clara che, con il tempo di 30″03, sono al comando a pari merito con i padroni di casa Rupert ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Eggert/Benecken dominano - battuti Wendl/Arlt : I più attesi non hanno deluso le aspettative. A Lake Placid, nella quarta tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, ad imporsi nel doppio sono i teutonici Toni Eggert e Sascha Benecken. Per la coppia detentrice della sfera di cristallo arriva il successo numero 29 nel massimo circuito internazionale, addirittura la settima sul catino statunitense, uno dei più amati. Per quanto riguarda la giornata odierna per la vittoria non ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : vince Roman Repilov davanti a Ludwig e Egger - squalificato Kindl - indietro gli italiani : Il russo Roman Repilov si aggiudica la tappa di Lake Placid, Stati Uniti, della Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. La sorpresa di giornata, però, è arrivata già al termine della prima discesa. Il dominatore di questa prima fase della Coppa del Mondo, l’austriaco Wolfgang Kindl, infatti, è stato squalificato dopo il controllo del peso della sua slitta. Il limite massimo, infatti, è stato superato, per cui per il 30enne nato a Innsbruck è ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Sandra Robatscher e Fabian Mallaier si qualificano dalla Nations Cup : Scattata la tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Lake Placid con la Nations Cup, la prova che qualifica alle gare del week-end. Avanzano i due azzurri impegnati: Sandra Robatscher è decima tra le donne, Fabian Malleier sedicesimo al maschile, entrambi saranno in gara domani e domenica. A vincere le prove odierne sono stati la russa Viktoria Demchenko ed il lettone Inars Kivlenieks. Ordine d’arrivo singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : a Lake Placid l’ultima tappa dell’anno - Andrea Voetter per sorprendere? : Terza ed ultima tappa per la trasferta nordamericana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Lake Placid, località frequentata abitualmente dagli slittinisti. Siamo all’ultimo appuntamento di quest’anno, poi si ritornerà in gara nel 2019. Il programma prevede singolo maschile e doppio nel pomeriggio italiano di sabato, singolo donne e ...

Slittino - Pigneter non ha dubbi : “voglio tornare a vincere la Coppa del Mondo nel singolo” : L’atleta azzurro ha parlato in vista della Coppa del Mondo di Slittino, sottolineando la propria incommensurabile voglia di vincere Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 15 dicembre a Kühtai comincia la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Gli atleti hanno dovuto aspettare due settimane in più rispetto a quanto inizialmente programmato, ma ora sono pronti a tornare alle gare. A partire da Patrick Pigneter, ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Andrea Voetter è pronta a salire sul podio - buoni segnali da Kevin Fischnaller : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale e, nonostante non si arrivato il podio per la Nazionale italiana, non mancano le buone notizie per i colori azzurri. Sul catino canadese di Calgary, che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1988, sono arrivati due eccellenti piazzamenti che possono far guardare avanti con il sorriso ad Armin Zoeggeler ed il suo staff. La migliore prestazione l’ha regalata ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo 2018/19 di Slittino è pronta per la quarta tappa, la terza in nord America, più precisamente a Lake Placid negli Stati Uniti, nello stato di New York. Dopo i due fine settimana canadesi a Whistler e Calgary, gli slittinisti saranno di scena sulla pista delle Olimpiadi del 1980. Il weekend del 15-16 dicembre, quindi, vedrà di scena gli atleti nel quarto appuntamento stagionale, prima del ritorno in Europa, che inizierà a darci ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : la Germania torna alla vittoria - l’Italia è settima : torna alla vittoria la Germania nel team relay. I teutonici, dopo la sconfitta arrivata settimana scorsa in quel di Whistler Mountain, riescono a vincere nella specialità nella quale sono campioni olimpici in carica. A Calgary non c’è storia: le rivali sono staccate di oltre due decimi. Natalie Geisenberger, Felix Loch e Wendl/Arlt riescono a stampare il tempo di 2’21”550: praticamente il miglior parziale in ogni settore, ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Taubitz beffa Geisenberger - strepitosa Andrea Voetter quarta : Una crescita costante, un talento cristallino, ancora tutto da scoprire. Julia Taubitz va a prendersi all'età di 22 anni la prima vittoria in Coppa del Mondo d

Slittino femminile - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Taubitz beffa Geisenberger - strepitosa Andrea Voetter quarta : Una crescita costante, un talento cristallino, ancora tutto da scoprire. Julia Taubitz va a prendersi all’età di 22 anni la prima vittoria in Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. La teutonica, strepitosa nell’inizio di questa stagione, è riuscita a battere nella terza tappa del massimo circuito internazionale, in quel di Calgary, la compagna di squadra e grandissima favorita Natalie Geisenberger. Può esultare anche ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Wolfgang Kindl vince ancora e scappa via. Kevin Fischnaller ottimo quinto : L’austriaco Wolfgang Kindl vince la terza gara consecutiva e pone sempre più seriamente la propria candidatura per la conquista della Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019. A Calgary (Canada) il campione del Mondo in carica, già velocissimo nelle prove di allenamento, non ha dato scampo alla concorrenza, festeggiando il settimo successo della carriera nel circuito maggiore, il quarto nell’anno solare 2018. Il 30enne austriaco, per ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : tornano a vincere i campioni olimpici Wendl/Arlt nel doppio. Dodicesimi Rieder/Rastner : Tre gare per la gara classica per quanto riguarda il doppio nella Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 e tre vincitori differenti. Dopo Steu/Koller ed Eggert/Benecken, questa volta ad esultare sono i campioni olimpici Tobias Wendl e Tobias Arlt che dominano sul ghiaccio canadese di Calgary. 68ma affermazione in carriera per il duo teutonico, addirittura la quinta nella località dove si sono svolte le Olimpiadi del 1988. Dominio per il duo ...