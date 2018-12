Simona Ventura torna in Rai per condurre «The Voice»

Simona Ventura si trasferisce in Rai - il clamoroso addio a Mediaset : Arrivederci Mediaset, la decisione di Simona Ventura spiazza: la presentatrice bolognese torna in Rai Simona Ventura, dopo la prima edizione di successo di Temptation Island Vip, si trasferirebbe in Rai. A comunicarlo TvBlog, che ha scritto sul proprio portale web: “la conduttrice di The Voice of Italy 2019 sarà Simona Ventura, che torna dunque in Rai e torna proprio nella rete che l’aveva vista protagonista di tante avventure negli scorsi ...

The Voice : Simona Ventura potrebbe tornare in Rai per condurre l'edizione del 2019 : Simona Ventura torna in Rai? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando TvBlog ha rivelato che dovrebbe essere proprio la conduttrice 53enne la padrona di casa della nuova edizione di "The Voice of Italy" nei primi mesi del 2019. Carlo Freccero (direttore di Raidue) sarebbe seriamente intenzionato a riproporre il talent show dopo il Festival di Sanremo, e per la conduzione ...

Chi è Laura Moretti - la nuova fiamma di Gerò Carraro e amica di Simona Ventura : Gerò Carraro ha un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Simona Ventura, secondo gli ultimi gossip, l’imprenditore starebbe frequentando Laura Moretti. Capelli castani e occhi azzurri, Laura non è solamente una delle socialitè milanesi più conosciute, ma soprattutto un’amica di Super Simo. Le due donne sono state spesso fotografate insieme durante party glamour in cui era presente anche Gerò Carraro, all’epoca legato ...

Alla festa di Elisabetta Franchi tantissime vip : da Simona Ventura - Diletta Leotta - Anna Tatangelo e tante altre! (FOTO) : Paillettes e trasparenze, balli scatenati e brindisi ripetuti: Alla festa di Elisabetta Franchi, le famose sono mozzafiato… e su di giri Diletta Leotta (con fidanzato), Melissa Satta, Anna Tatangelo, Eleonora Pedron, Simona Ventura, Fabrizio... L'articolo Alla festa di Elisabetta Franchi tantissime vip: da Simona Ventura, Diletta Leotta, Anna Tatangelo e tante altre! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Simona Ventura a Mattino 5 le feste di Natale le trascorro in famiglia : Simona Ventura è stata ospite in diretta al programma di Federica Panicucci “Mattino 5” per parlare della sua vita privata a pochi giorni da Natale. La Ventura è reduce dal successo del programma “Temptation Island Vip” e dalla separazione dal compagno Gerò Carraro, ha rivelato alle telecamere del programma di Federica Panicucci i retroscena della rottura e per parlare del rapporto con i figli e dei progetti futuri. La stabilità famigliare in ...

La nuova vita di Simona Ventura verso Temptation Island Vip : Simona Ventura ospite di Federica Panicucci a "Mattino Cinque", esprime la sua felicità per la vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip 3 e racconta la nuova vita lavorativa, tutta proiettata ...