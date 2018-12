Simeone | gol ed esultanza polemica che zittisce i tifosi della Fiorentina | dopo lo sfogo

sportfair

: ???? Serie ?? 16^ giornata ?? #FiorentinaEmpoli 2-1 ? #Simeone (59’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 251 ??… - SkySport : ???? Serie ?? 16^ giornata ?? #FiorentinaEmpoli 2-1 ? #Simeone (59’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport 251 ??… - firenzeviola_it : TRE PUNTI DI GRINTA E AMORE: IL TIFO HA SPINTO LA SQUADRA. SIMEONE HA SBAGLIATO, OK LE SCUSE. UNA MEDIANA DA 1... - infoitsport : Pioli, Fiorentina: 'Gol importante per Simeone. Mirallas ci aiuta a finalizzare' - -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)aver segnato il gol decisivo per il successo sull’Empoli,ha esultato zittendo ilonel post partita sono arrivate le scuse del Cholito A secco di gol in casa dal 26 agosto, con lache non vinceva da ben 8 partite, il gol del vantaggio sull’Empoli firmato daha avuto un sapore a dir poco liberatorio. Specialmente per il centravanti argentino che si è scrollato di dosso critiche e pressioni con un’. Rivolgendosi aiFiesole,ha messo il dito indice al naso, come a simulare un invito a far cessare critiche e mugugni nei suoi confronti. Nel post gara, l’attaccante argentino ha spiegato il motivo del suo gesto chiedendo scusa ai: “non ero arrabbiato coi, ma con me stesso. In questo periodo sono stato con le persone che ...