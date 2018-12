Silvio Berlusconi ai suoi | ' Tenete duro | presto governiamo' Jole Santelli | la donna che

Parlamento a luci rosse e il delfino di Silvio Berlusconi : tutto il peggio della settimana : E poi le gaffes di Laura Castelli, la scrittura supergiovane di Salvini e gli assist di Renzi. Anche negli ultimi sette giorni non sono mancate le sparate assurde dei politici. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Matteo Salvini dice no a Silvio Berlusconi : 'Mai un governo coi fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle' : Dopo il passaggio di Matteo Dall'Osso dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia , da ambienti del partito del cav è arrivata notizia che sarebbero almeno una trentina i parlamentari grillini pronti a ...

Silvio Berlusconi - la regione in cui Forza italia si suicida : così regalano tutto alla Lega : Per quanto Silvio Berlusconi si impegni in annunci e promesse di rinnovamento di Forza italia, il suo partito ha tutta l'aria di un Titanic dopo l'impatto con l'iceberg, cioè il voto disastroso dello ...

Silvio Berlusconi pronto a candidarsi alle elezioni europee : “Mi presenterò in tutti i collegi” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sembra essere pronto a candidarsi alle prossime elezioni europee: "È molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime europee. In tutti i collegi, magari seguito da una donna", afferma sostenendo che la sua discesa in campo porterebbe tra il 3% e l'8% in più.Continua a leggere

Silvio Berlusconi esce allo scoperto : "Contatti Forza Italia-M5S per gruppo di responsabili" : Matteo Dall'Osso è solo il primo. Silvio Berlusconi esce allo scoperto e annuncia la "campagna acquisti" che possa facilitare un cambio di governo. "Non conosciamo i nomi ma conosciamo i discorsi tra esponenti dei M5s e i nostri senatori per creare un gruppo autonomo di responsabili per dar vita a un nuovo governo" ha detto il leader di Forza Italia intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa.Serve un nuovo Governo, spiega ...

Silvio Berlusconi - Beppe Grillo lo insulta sul blog : 'Ex badante - non riesce nemmeno ad andare a putt***' : A Beppe Grillo non è andata giù quella frase di Silvio Berlusconi sui grillini che non sarebbero 'nemmeno capaci di pulire i cessi' . E così, oggi, dal suo blog , il fondatore del M5s, lo attacca e lo ...

Silvio Berlusconi - disfatta in Borsa : Mediaset e Mediolanum fuori dal Ghota di Piazza Affari : Per la cronaca, tra le new entry ci sono Amplifon e Juventus , che incassa anche da questo punto di vista l' effetto-Ronaldo .

Corinaldo - la porcheria della sinistra dopo la strage in discoteca : 'È colpa di Silvio Berlusconi' : A sentire geni incompresi, solo casualmente iscritti tutti al Pd come l'onorevole Pina Picerno, la colpa della strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo sarebbe tutta non solo di Libero, ma ...

Ruby ter - la difesa di Silvio Berlusconi chiede estromissione parti civili : “Ragazze non danneggiate” : Ambra Battilana, Imane Fadil e Chiara Danese, le tre giovani testimoni ‘chiave’ nei processi sul caso Ruby, “hanno sofferto un danno da stress di fronte ad un esercito di altre ragazze eteroindirizzato”, secondo l’accusa, da Silvio Berlusconi, perché loro “sostenevano una tesi” e le altre “un’altra, con testimonianze false che sono una verità assoluta certificata da sentenze definitive”. Così ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : così ha convinto Dall'Osso a scaricare il M5s : Quello di Silvio Berlusconi è stato ribattezzato il 'capolavoro' . In 96 ore infatti ha portato un big del Movimento 5 stelle dentro Forza Italia . Come ha fatto a convincerlo? Facciamo un passo ...

Silvio Berlusconi-show : racconta in pubblico l'imbarazzante telefonata all'asta tv : Uno 'show' che oggi racconta la Repubblica e nel quale il Cav, parlando ai giovani di Forza Italia , ha spaziato dalla politica alla giustizia, dal bunga bunga al modo in cui, in realtà, dice di ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia perde pezzi : Roberto Rosso passa con Giorgia Meloni : 'Ho deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni '. Dopo Stefano Maullu , un altro big di Forza Italia lascia Silvio Berlusconi per passare con Fratelli d'Italia . Si tratta di Roberto Rosso, l'ex ...

Silvio Berlusconi - perché il nuovo partito di Renzi è un dramma per il Cav : lo scenario da incubo : Il piano di Matteo Renzi di rompere con il partito democratico per dare vita a un suo personalissimo partito non è suonata come una buona notizia per Silvio Berlusconi. Per modi e tempi, il progetto ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione sulla chiacchierata con Mattarella : 'Se cade il governo - lui...' : La fine del governo Lega-M5s è ormai segnata, secondo Silvio Berlusconi, intervenuto alla manifestazione di Forza Italia all'hotel Ergife di Roma. Una certezza dettata soprattutto da una serie di ...