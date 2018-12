Shock Casertana | pietre contro il presidente | colpito il genero DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Situazione delicatissima in casa, il club nel match di oggi ha dovuto fare i conti con una sconfitta pesantissima, quellala Reggina. Al momento sembrano inutili gli importanti investimenti della dirigenza in estate, anche oggi una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico ha conquistato tre punti sul campo della, la classifica adesso è sempre più deludente e ha portato la furia dei tifosi. Secondo 'Gianluca Di Marzio' sono state lanciate almeno duein direzione dele della sua famiglia, un sasso hauna camionetta dei Carabinieri, un altro si è invece abbattuto sulla schiena del compagno della figlia più piccola del, Roberta. Angelo è stato portato in ospedale per accertamenti, un episodio di incredibile violenza.