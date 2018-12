Sfera Ebbasta | senatore FI presenterà esposto per reato di istigazione all' uso di droghe

Elisa su Sfera Ebbasta : 'Mi sono commossa ascoltandolo - mi piace la trap' : Nell'ambito di un'intervista concessa ieri ai microfoni della trasmissione di Radio Due 'I lunatici', Elisa ha parlato di diversi esponenti della scena rap italiana, ovvero Fabri Fibra, con il quale in passato ha anche collaborato, ma anche di Sfera Ebbasta, Ghali e Charlie Charles, svelando di aver realizzato tempo fa un brano prodotto da quest'ultimo, rimasto però nel cassetto. La cantante – che ha voluto anche manifestare la sua passione per ...

Effetto Sfera Ebbasta : salta concerto trap anche a Brescia : Ernia e Sfera A una settimana di distanza, è ancora vivo il dolore seguito alla tragedia di Corinaldo in cui hanno perso la vita cinque adolescenti e una mamma. E l' Effetto Sfera Ebbasta sembra ...

Sfera Ebbasta - le critiche della Sciarelli su Rai Tre perché nel suo video c'è un omicidio : Le polemiche sulla presunta pericolosità della musica trap, conseguenti alla tragedia di Corinaldo, continuano ad occupare le pagine dei giornali e gli spazi delle trasmissioni televisive. Due giorni fa, durante l'ultima puntata del popolarissimo programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?', anche Federica Sciarelli ha voluto esprimere un parere sulla vicenda, manifestando palesemente le sue perplessità su Sfera Ebbasta e la sua musica. Indignata e ...

Sfera Ebbasta : Sui testi come De Andrè. Nella bufera il vignettista Vauro a Quarta Repubblica : FUNWEEK.IT - Tiene ancora banco in tv la tragedia di Corinaldo e la crociata contro Sfera Ebbasta e i suoi testi - che inciterebbero giovani e giovanissimi alla trasgressione - resta uno degli ...

Sciarelli bacchetta Sfera Ebbasta : "Corinaldo non è colpa sua - ma è responsabile di quello che dice nelle sue canzoni" : Federica Sciarelli, conduttrice di Chi L'ha Visto?, ha voluto dire la sua sulla tragedia avvenuta in nella discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, durante un concerto di Sfera Ebbasta. Le opinioni della Sciarelli hanno riacceso la polemica sulle canzoni e sui messaggi della star del trap: infatti, c'è anche chi sostiene i testi e i video delle sue canzoni siano diseducativi.A sostenere questa tesi anche la Sciarelli, che ha affermato: ...

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli su Sfera Ebbasta : “L’artista è responsabile dei messaggi che manda. C’è un suo video dove si occulta un cadavere - siamo rimasti colpiti” : Tra le tante affermazioni che sono state fatte sulla tragedia di Corinaldo, ci sono quelle su Sfera Ebbasta. Questa triste tragedia ha (ri)acceso i riflettori sulle canzoni del trapper dai capelli rosa, che il 7 dicembre – giorno del suo compleanno – era atteso nella discoteca Lanterna Azzurra. C’è chi sostiene che le sue canzoni siano estremamente diseducative, soprattutto per i fan più piccoli, perché contengono troppi ...

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli massacra in diretta tv Sfera Ebbasta : 'Ecco chi è veramente' : Anche Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? , mercoledì 13 dicembre, si è occupata della tragedia di Corinaldo. Dopo aver dato voce ai genitori dei ragazzi minorenni che erano presenti nel locale in ...

Sciarelli contro Sfera Ebbasta a Chi l'ha visto? : 'È responsabile dei messaggi che manda' : Federica Sciarelli contro Sfera Ebbasta a Chi l'ha visto? . Nella puntata del 13 dicembre, durante un lungo frammento di trasmissione dedicato alla tragedia di Corinaldo , la conduttrice ha ...

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli e la riflessione su Sfera Ebbasta : "E' responsabile dei messaggi culturali delle sue canzoni" : Anche Chi l'ha visto?, nella puntata di mercoledì 13 dicembre, si è occupato abbondantemente della tragedia di Corinaldo. Dopo aver dato voce ai genitori dei ragazzi minorenni che erano presenti alla Lanterna Azzurra in attesa del concerto di Sfera Ebbasta e dopo aver fatto sentire alcuni audio "rubati" (probabilmente attribuibile al figlio del gestore della discoteca che dice di aver stampato seimila prevendite), la conduttrice Federica ...

Elisa : "Sono cresciuta senza papà. A scuola due gemellini mi picchiavano ogni giorno. Adoro la trap : Ghali e Sfera Ebbasta" : La cantautrice Elisa - attualmente in tour promozionale del suo nuovo album, Diari Aperti, uscito ad Ottobre - si è raccontata la scorsa notte ai I Lunatici di Rai Radio 2. Ha parlato molto della sua infanzia, che non è stata semplice. Nata a Trieste, ma cresciuta a Monfalcone, è figlia di una parrucchiera locale:"Nel mio paese mia mamma è più famosa di me. Era una parrucchiera, ora è in pensione. Ha ...

Perché le canzoni di Sfera Ebbasta scandalizzano e le pubblicità volgari no? : L’idea era venuta a un’azienda produttrice di caldaie a legna qualche anno fa. Un fotomontaggio con sulla sinistra un suo prodotto e a destra una bella ragazza seminuda. Lo slogan: “Entrambe hanno scelto l’energia di un tronco per scaldarsi”. Più famosa quella di una catena di negozi di occhiali, che alludendo a una promozione sulla montatura ha raffigurato un volto seducente di donna con la scritta: “Fidati, te la do gratis”. Le campagne ...

Fedez non ne può più - messaggio contro gli hater e sfogo su Sfera Ebbasta : Fedez contro gli hater di Chiara Ferragni: il rapper risponde ai commenti su Instagram Al grido di “Federico ti osserva”, Fedez ha deciso di leggere i commenti sotto l’ultima foto di sua moglie Chiara Ferragni e rispondere agli hater. La foto in questione è stata presa di mira perché Chiara era senza maglia e (purtroppo) […] L'articolo Fedez non ne può più, messaggio contro gli hater e sfogo su Sfera Ebbasta proviene da ...

Un grandissimo educatore di nome Sfera Ebbasta : [Pubblichiamo il post scritto da Davide Grossi sulla sua pagina Facebook] Ci sono alcune notevoli ragioni per le quali dovremmo incoraggiare i nostri ragazzi e i nostri genitori (soprattutto) all'ascolto della musica trap e in particolare alla frequentazione assidua di uno dei suoi più noti inte

Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...