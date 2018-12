Serie C | Juventus U23-Gozzano 0-0 | bianconeri stoppati in casa Carrarese-Siena 1-2

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Juventus sbanca la Dacia Arena - bianconere in vetta alla classifica : Nel posticipo domenicale della decima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A è la Juventus di Rita Guarino che può esultare. Le bianconere si sono imposte con il punteggio di 2-0 alla Dacia Arena di Udine contro il Tavagnacco. Le marcature sono state messe a segno entrambe da Cristiana Girelli, autrice di una grande partita. Una doppietta che ha permesso alla Vecchia Signora di conquistare la vetta della classifica generale, a ...

Diretta Juventus U23-Gozzano/ Streaming video e tv : risultato - altro derby piemontese! - Serie C - gir. A - : Diretta Juventus U23-Gozzano, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

Pagelle/ Torino-Juventus - 0-1 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : Pagelle Torino-Juventus , 0-1, : Fantacalcio, i voti del derby della Mole, valevole per la 16giornata di Serie A. Con la firma di Cristiano Ronaldo.

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Juventus 0-1. Cristiano Ronaldo dal dischetto decide il derby della Mole : Cristiano Ronaldo toglie le castagne dal fuoco e regala alla Juventus la vittoria numero 15 nelle prime sedici giornate di campionato: è sua infatti la rete dal dischetto al 70′ che decide il derby della Mole, lasciando a mani vuote il Torino, che nell’arco della sfida si era ben comportato al cospetto della Vecchia Signora. Nel primo tempo è la Juventus la prima a rendersi pericolosa, ma al 15′ Sirigu dice no a Ronaldo che ...

Serie A - anticipo Torino-Juventus 0-1 : 22.29 Quindicesima vittoria su sedici giornate per la Juventus capolista imbattuta. Torino battuto di misura nel derby in casa granata: decide Cristiano Ronaldo su rigore. Il Napoli ora è sotto di 11 punti. Granata fermi a quota 22. Al 15' CR7 impegna Sirigu,che già dolorante, al 20' abbandona per Ichazo. Al 33' Perin anticipa Baselli dopo torre di Belotti su punizione di Ansaldi. Ripresa.Pochi sussulti fino al rigore:Zaza indietro per Ichazo ...

Serie A - Torino-Juventus : formazioni ufficiali - diretta dalle 20.30 e dove vederla in tv : TORINO - L'attesa sta per finire: stasera c'è Torino-Juventus , ore 20.30,, un derby della Mole che si annuncia entusiasmante con i granata in lotta per l'Europa e i bianconeri di Cristiano Ronaldo ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Torino Juventus : il duello - Belotti vs Cristiano Ronaldo. Quote - ultime novità - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Torino Juventus: Quote e ultime novità, i moduli e i titolari per il grande derby della Mole per la 16giornata di Serie A.

Torino-Juventus : tensione pre-derby tra le tifoSerie fuori dallo stadio Olimpico - interviene la polizia : Torino-Juventus, la polizia è stata costretta ad intervenire per evitare scontri tra le due fazioni in vista del derby di questa sera Torino-Juventus, qualche piccolo focolaio di scontri è stato ravvisato fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby della Mole. I tifosi bianconeri in corteo si sono recati nei pressi dell’impianto, cercando ad un certo punto di venire a contatto con i ‘colleghi’ del Torino. La ...

Serie A - Torino-Juventus : dove vedere la partita in Tv e in streaming : Si gioca questa sera il derby della Mole: il Torino riuscirà a fermare la corsa della Juventus? L'articolo Serie A, Torino-Juventus: dove vedere la partita in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA TORINO JUVENTUS / Streaming video DAZN : Marco Guida sarà l'arbitro del derby della Mole - Serie A - : DIRETTA TORINO JUVENTUS Streaming video DAZN: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il derby della Mole di Serie A , 16 dicembre, .

Serie A Torino-Juventus - probabili formazioni e live dalle 20.30. Dove vederla in tv : TORINO - È il giorno del derby della Mole. La Juve senza Cancelo e Cuadrado, il portoghese è stato operato al menisco e tornerà nel 2019,, affronta il Torino per proseguire la sua striscia di vittorie ...

Serie A : il Napoli vola a Cagliari per restare in scia della Juventus : Il calendario della 16esima giornata di Serie A, vedrà scontrarsi il Napoli di Carlo Ancelotti e il Cagliari di Rolando Maran. Se la storia ci insegna qualcosa, non sarà una partita semplice per i sardi. Il Cagliari è stato sconfitto in tutti e 3 gli incontri disputati in casa contro i partenopei. L'ultimo match disputato alla Sardegna Arena ha visto il Napoli rifilare ben 5 gol, nello scorso campionato di calcio di Serie A, era il 26 febbraio ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Pronostici Serie A 16ª giornata : Torino-Juventus match clou - bianconeri favoriti : La Serie A riparte con il prossimo turno, la sedicesima giornata, che come al solito mette in palio dei punti importanti per la classifica. Pronostici mai banali in un torneo dove davvero può succedere di tutto. Si riparte con la Juventus saldamente al comando della graduatoria e con il solo Napoli che sembra poter impensierire gli uomini di Allegri. Dietro c'è bagarre in zona Champions League, con l'Inter che deve cercare di tenersi dietro ...