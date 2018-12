Serie BKT 16esima giornata ancora un rinvio con la vittoria per il Crotone di mister Oddo

Serie BKT - derby calabro Crotone vs Cosenza - per l’occasione il gemellaggio dei consigli comunali delle due città : Sedici anni dopo dall’ultimo incontro (11 febbraio 2012) è di n uovo derby tra Crotone e Cosenza . Una lunga assenza

Serie BKT 12esima giornata Crotone sconfitto da Perugia in seguito ad autorete scivola sempre più giù in classifica : Perugia 2 Crotone 1 Marcatori: Verre 23°, Simy ( R ) 55°, Falasco 62° Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Mazzocchi, Gyomber, Cremonesi,

Serie BKT - rinnovata la partnership con Herbalife per il quarto anno di fila : Herbalife Nutrition sarà di nuovo al fianco della Serie BKT per la stagione calcistica 2018-2019 come partner ufficiale. L'articolo Serie BKT, rinnovata la partnership con Herbalife per il quarto anno di fila è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.