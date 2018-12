Serie B | Carpi-Salernitana 3-2 | Colantuono ora rischia Il Crotone non sa più vincere

Serie B - i risultati in diretta live della sedicesima giornata. Vantaggio Venezia e Carpi : Carpi-SALERNITANA 1-0 live 45' Pasciuti Carpi, 4-4-1-1, : Piscitelli; Pachonik, Poli, Sabbione, Pezzi; Pasciuti, Jelenic, Di Noia, Concas; Machach; Arrighini. All: Castori SALERNITANA, 3-5-2, : ...

Serie B - Carpi-Salernitana a rischio per neve : la situazione : Carpi-Salernitana a rischio – Non solo la Serie A in campo ma anche il campionato di Serie B. Si avvicina un turno molto importante valido per il torneo cadetto, in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Una partita in grado di regalare indicazioni in vista del proseguo della stagione è sicuramente quella tra Carpi e Salernitana, i padroni di casa stanno attraversando un momento veramente negativo ed ...

Serie B - Pescara-Carpi 2-0 : autorete di Mbaye e gol di Mancuso : Tiene duro il Carpi, ma non basta: il Pescara vince 2-0 l'anticipo della 15ª giornata di Serie B con un'autorete di Mbaye e un gol di Mancuso. All'Adriatico reggeva il pari, gli abruzzesi di Pillon ...

Serie B Pescara-Carpi - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : Alenatore: Castori ARBITRO: Maggioni di Lecco IN TV: RaiSport

Serie B - Pescara-Carpi : Pillon contro Castori - due destini che si uniscono : Non provate a chiamarli nonni. Pillon e Castori, 62 e 64 anni, sono i decani della panchina in Serie B e questa sera saranno uno di fronte all'altro all'Adriatico per l'anticipo Pescara-Carpi. Un ...

Pescara-Carpi - Serie B : diretta tv in chiaro su RaiSport e in streaming su RaiPlay : Venerdì 7 dicembre, in campo Pescara e Carpi per l’anticipo della quindicesima giornata del campionato di serie B. ‘Mini crisi’ per l'undici di mister Pillon che nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto e in un mese è passato dal primo al quarto posto di classifica (con gli stessi punti del Cittadella) ed è reduce dalla sconfitta del Curi contro il Perugia (2-1) firmata da due ex delfini (Verre e Gyomber). Dall’altra parte, terzultimo ...

Sognando la Serie A – Tobias Pachonik - il tedesco del Carpi : Tobias Raphael Pachonik è un calciatore tedesco, difensore del Carpi. A 18 anni ha esordito con la seconda squadra del Norimberga, militante in Regionalliga Bayern, giocando titolare nel 2-0 esterno del 23 marzo 2013 sul campo dell’Ismaning. Nel calciomercato estivo 2015 è passato in prestito al Kickers Stoccarda, in 3. Liga, terza Serie tedesca. Nella stagione 2016-2017 ha giocato in Regionalliga West con lo Schalke 04 II, ...

Serie B : Carpi-Lecce 0-1 - Brescia-Livorno 2-0 : Carpi-Lecce 0-1 - Il Lecce non è più una sorpresa, ma una conferma. Ai pugliesi basta una sola rete, quella di Andrea La Mantia al 36', la sua quinta in questo campionato, per volare al secondo posto ...

Serie B - Brescia-Livorno 2-0 : doppietta di Torregrossa. Carpi-Lecce 0-1