Serie A | Roma-Genoa 3-2

Roma-Genoa 3-2 - Serie A : partita pazza tra papere e ribaltoni - Cristante e Kluivert rimediano all’errore di Olsen : La Roma ha sconfitto il Genoa per 3-2 nel posticipo serale della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi si sono imposti al termine di una partita avvincente e spettacolare caratterizzata da ben cinque gol, continui ribaltamenti di fronte, papere e reti di pregevole fattura. I padroni di casa salgono al sesto posto in classifica a una sola lunghezza dalla Lazio e a due dal Milan (che però giocheranno tra domani e martedì rispettivamente contro ...

Roma Archery Trophy – Indoor World Series : tutti i risultati dell’unica tappa italiana : Roma Archery Trophy, Indoor World Series: grandi prestazioni dei big internazionali, tredici italiani sul podio Concluso il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana del circuito Indoor World Series. Un vero successo la prima gara della nuova manifestazione a tappe ideata da World Archery che vedrà la sua conclusione con la finale di Las Vegas (Usa) l’8-9 febbraio 2019. Sulla linea di tiro capitolina brillano soprattutto Cinzia ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : Matteo Canovai trionfa tra gli junior nel ricurvo! Pagni è terzo nel compound maschile - Tonioli out ai quarti : Grande spettacolo alla Fiera di Roma per la terza e ultima giornata della tappa delle World Series Indoor di Tiro con l’arco dedicata alle eliminatorie e finali di tutte le competizioni in programma. Buonissimi risultati per l’Italia nelle gare giovanili di ricurvo e compound specialmente con la vittoria di Matteo Canovai, mentre tra i seniores è arrivato il terzo posto di Sergio Pagni. Nell’arco olimpico maschile invece nessun ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : terminate le qualificazioni - domani le finali con molti italiani potenziali protagonisti in ricurvo e compound : La seconda giornata dell’unica tappa italiana di Coppa del Mondo Indoor di Tiro con l’arco in corso di svolgimento alla Fiera di Roma è andata in archivio con la chiusura della fase di qualificazione di tutte le competizioni, che domani culmineranno con la fase finale ad eliminazione diretta. Nel ricurvo maschile sono passati in testa il canadese Crispin Duenas e lo statunitense Brady Ellison con 593 punti, chiudendo davanti ...

Calciomercato Roma - Sadiq in prestito al Perugia : l'attaccante rientra dai Glasgow Rangers per andare in Serie B : Umar Sadiq torna in Italia. Già archiviata la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, l'attaccante classe '97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, prima di iniziare una ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : subito record mondiale per Faith Miller nel junior compound : Inizia col botto il Roma Archery Trophy l’unica tappa italiana delle Indoor World Series di Tiro con l’arco: alla Fiera di Roma, nel primo turno di qualifiche (disputato, peraltro, in tutte le specialità) c’è subito un record del mondo, realizzato dall’americana Faith Miller nel junior compound: il nuovo primato sulle 60 frecce a 18 metri di distanza è di 594, contro il 593 precedentemente realizzato dalla connazionale ...

Serie A : dopo la disfatta Champions - Juve - Inter - Roma e Napoli cercano il riscatto. I pronostici della sedicesima di campionato : Davide contro Golia. In Italia non c’è un derby meno equilibrato di quello fra Torino e Juventus: nelle ultime 26 partite (fra Serie A e Coppa Italia) i granata hanno conquistato i 3 punti appena due volte. Eppure le sfide sono sempre ricche di emozioni e significati. I bianconeri hanno vinto 14 delle prime 15 partite di Serie A, eppure Ronaldo e compagni sono scivolati a sorpresa contro lo Young Boys in Champions League, facendosi ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018 : a Roma la terza tappa stagionale - azzurri pronti ad essere protagonisti : Da domani a domenica si svolgerà a Roma la terza tappa stagionale delle Indoor World Series di Tiro con l’arco. La Capitale ospiterà il massimo circuito internazionale a livello Indoor con oltre 600 arcieri che si sfideranno nella location della Fiera di Roma. Sulla linea di Tiro vedremo scendere i big mondiali dell’arco olimpico, del compound, dell’arco nudo e del Longbow e anche gli azzurri sono pronti a lasciare il segno. Andiamo quindi a ...

Nuovi casting per la Serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma : come partecipare : Continuano a pieno ritmo i casting per la serie tv Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi a Roma: la Capitale è una delle città in cui è ambientata la nuova serie Sky, la cui trama si svolge tra l'Italia e Londra nell'ambito dell'alta finanza. Le riprese della serie ispirata al Romanzo omonimo di Guido Maria Brera sono iniziate a fine settembre proprio a Roma, con i due protagonisti Dempsey e Borghi sullo stesso set, e sono ...

Serie A - Guida arbitra Torino-Juve : Roma-Genoa a Orsato : Sarà l'arbitro Guida di Torre Annuziata a dirigere sabato sera Torino-Juventus, il big match del 16mo turno di andata del campionato di calcio di Serie A. Cagliari-Napoli in programma domenica alle 18 ...

Consigli Fantacalcio 16^ giornata Serie A 2018/2019 : Euromazzate : I nostri Consigli per la 16^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dalla Champions tre sconfitte ed un pareggio, più imbarazzante di un sette a zero, insomma morale sotto i tacchetti per le quattro big del campionato. I misteri del sorteggio permettono alla Roma di presentarsi da Cenerentola agli ottavi di Champions, mentre Napoli e Inter approdano in Europa League con l’obbligo morale di ...