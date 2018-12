Serie A LIVE | le partite delle 15 | si sblocca il match del Franchi

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018)– La sedicesima giornata del campionato diA entra nel vivo con le15: in Ciociaria va in scena iltra Frosinone e Sassuolo, a Firenze il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, a Genova iltra Sampdoria e Parma, unite da un solido gemellaggio. Di seguito gli aggiornamenti sulle tre gare.24′ – KRUNIC! La Fiorentina sciupa con Vitor Hugo e l’Empoli in ripartenza beffa i viola con il centrocampista bosniaco. Caputo viene tenuto in gioco dallo stesso difensore brasiliano sul passaggio di Antonelli, crossa al centro e pesca l’inserimento di Krunic, che brucia Biraghi e deposita la sfera in rete.Empoli on the board at the Stadio Artemioin the Tuscan Derby. Rade Krunic gets Empoli the early advantage. #tlnsoccer #fiorentinaempoli #A pic.twitter.com/mJpl77I10d— TLNTV (@TLNTV) 16 ...