Serie A | la Fiorentina manda ko 3-1 l' Empoli Vittorie per Sassuolo e Samp

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 dicembre) : Sassuolo - Sampdoria - Fiorentina vincono e si rilanciano : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio valide per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, precedute dal pareggio a reti bianche tra SPAL e Chievo nel lunch match e in attesa di Cagliari-Napoli e Roma-Genoa che chiuderanno questa domenica. Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina hanno vinto e si sono portate rispettivamente in sesta, settima, ottava posizione divise tra loro da appena un punto. Le tre formazioni si confermano in piena ...

Risultati Serie A – La Fiorentina si prende il derby con l’Empoli - Samp ok con il Parma : Frosinone sempre più giù : Il Sassuolo vince sul campo del Frosinone, facendo partire la contestazione nei confronti di Stirpe e Longo. Caprari e Quagliarella lanciano la Samp, vince anche la Fiorentina sull’Empoli Tre partite ma tante emozioni nel pomeriggio di Serie A, con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli che vale il prezzo del biglietto. I viola vincono con il punteggio di 3-1, ma devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Fiorentina-Empoli - probabili formazioni 16^ giornata di Serie A - 16/12/2018 : Fiorentina-Empoli, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie ADerby toscano che si profila come uno dei più equilibrati degli ultimi anni. La Fiorentina infatti non vince da settembre, ha pareggiato sei delle ultime otto gare (e le altre due sono sconfitte) ed è scivolata addirittura al 12esimo posto.Ben differente il morale dell’Empoli, che con Iachini in panchina ha avuto un repentino cambio di marcia ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Momento delicato - i tifosi ci aiuteranno» : FIRENZE - "La Fiorentina ha tifosi molto passionali. Quando hai molta passione per la tua squadra pretendi il massimo e ti auguri che le cose vadano sempre nel modo migliore" . Il tecnico della ...

Serie A - gli squalificati del prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : il tabellino : Sassuolo-Fiorentina 3-3, primo tempo 0-0, MARCATORI Duncan, S,, Babacar, S,, Simeone, F,, Sensi, S,, Benassi, F,, Mirallas, F, Sassuolo, 4-3-3, Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : pari Mirallas al 96'! : REGGIO EMILIA - Il weekend pazzo del campionato italiano prosegue con Sassuolo-Fiorentina. La squadra viola, sotto di due gol all'80', la riprende con i gol di Benassi all'89' e con la forza della ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 3-3 : 14.36 Tuoni e saette al 'Mapei': pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Fiorentina. Brutto 1°tempo.Neroverdi pericolosi con l'ex Babacar e la punizione di Sensi,un solo spunto viola, con Benassi (esterno rete).Ripresa.Lafont si oppone a Berardi, poi la gara 'esplode': uno-due Sassuolo con la saetta di Duncan (62') e il facile raddoppio di Babacar (67').Al 70' accorcia Simeone (tap-in dopo palo Edimilson),ma Sensi cala subito il tris con una gran botta ...

Serie A 15° giornata : le probabili formazioni di Sassuolo Fiorentina - 9-12-2018 : Sassuolo-Fiorentina, 15° giornata di Serie A: le probabili formazioni, l’analisi e le info del lunch match Si è un po’ afflosciato il Sassuolo, che non vince da tre turni e deve ancora fare a meno del proprio bomber principe, Boateng (4 reti). Occhio ai due ex, Matri e Babacar, che potrebbero tramutare in realtà la solita legge del ‘gol dell’ex’.Molto peggio è messa la Fiorentina, incapace di vincere da fine settembre (anche su campi non ...