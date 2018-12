Serie A | i risultati della 16ª giornata

Serie A - risultati e classifica della 16esima giornata : Riscatto Roma: 3-2 sul Genoa. Bene Fiorentina, Samp e Sassuolo. Pari tra Spal e Chievo. Milik stende il Cagliari. Morto Felice Pulici, ex portiere della Lazio

Serie A : risultati - classifica e highlights della 16giornata : TORINO-JUVENTUS 0-1 70' rig. Ronaldo TORINO , 3-5-2, : Sirigu , 20' Ichazo, ; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina , 85' Berenguer, , Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi , 76' Parigini, ; Zaza, Belotti. All. ...

Serie A Basket – Risultati e classifica dopo i match della 10ª Giornata : L’Olimpia Milano vince all’overtime e mantiene la testa della classifica, ok Venezia e Cremona, serrata la lotta salvezza: Risultati e classifica dopo i match della 10ª Giornata Serve l’overtime per battere Sassari, ma l’Olimpia Milano resta ancora in vetta alla classifica di Serie A. I ragazzi di coach Pianigiani, trascinati dall’ex NBA Mike James (19 punti e 15 assist) piegano in trasferta i sardi nel recupero e aumentano a 20 i punti ...

Rugby – Coppa Italia - Serie A maschile e femminile : i risultati di giornata : Coppa Italia, Serie A maschile e Serie A femminile di Rugby: i risultati della IV, VII E IX giornata Coppa Italia Rugby Ribaltone in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Rugby Viadana 1970 conquista il primato dopo la vittoria per 47-15 contro la Lazio. Partita mai in discussione con i padroni di casa che già al secondo minuto di gioco sbloccano il risultato con una meta tecnica, concludendo la prima frazione di gioco sul 31-10 ...

Serie D - tutti i risultati e le classifiche : Cesena primo - Bari in fuga. Avellino ko : Si è chiusa un'altra giornata del campionato di Serie D, con risultati positivi per quasi tutte le "big" dei nove gironi. A sorridere è su tutte il Bari, che continua la sua marcia verso la promozione ...

Serie C - i risultati della 17giornata : Piacenza in vetta - il Pordenone non si ferma. Si salva la Juve Stabia : Gol, sorprese e qualche stravolgimento in classifica. Una giornata particolarmente ricca di emozioni in Serie C , con le squadre dei tre gironi scese in campo per le gare della diciassettesima ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della nona giornata : nona giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile di Rugby: sette gli incontri giocati oggi, due non sono potuti andare in scena a causa dei problemi metereologici. Il campionato si ferma fino al prossimo 2019: pausa natalizia. In testa ai due gironi troviamo il Villorba e l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. nona giornata Girone 1 domenica, 16 dicembre ...

Roma Archery Trophy – Indoor World Series : tutti i risultati dell’unica tappa italiana : Roma Archery Trophy, Indoor World Series: grandi prestazioni dei big internazionali, tredici italiani sul podio Concluso il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana del circuito Indoor World Series. Un vero successo la prima gara della nuova manifestazione a tappe ideata da World Archery che vedrà la sua conclusione con la finale di Las Vegas (Usa) l’8-9 febbraio 2019. Sulla linea di tiro capitolina brillano soprattutto Cinzia ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della decima giornata : Dopo il pareggio del Milan in casa contro l'Atalanta, la Juventus di Rita Guarino sapeva di avere la chance di superare proprio le rossonere alla guida della classifica. Alla Dacia Arena di Udine le ...

Risultati Serie A - La Fiorentina si prende il derby con l'Empoli - Samp ok con il Parma : Frosinone sempre più giù : Il Sassuolo vince sul campo del Frosinone, facendo partire la contestazione nei confronti di Stirpe e Longo. Caprari e Quagliarella lanciano la Samp, vince anche la Fiorentina sull'Empoli Tre partite ...

Risultati Serie A – La Fiorentina si prende il derby con l’Empoli - Samp ok con il Parma : Frosinone sempre più giù : Il Sassuolo vince sul campo del Frosinone, facendo partire la contestazione nei confronti di Stirpe e Longo. Caprari e Quagliarella lanciano la Samp, vince anche la Fiorentina sull’Empoli Tre partite ma tante emozioni nel pomeriggio di Serie A, con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli che vale il prezzo del biglietto. I viola vincono con il punteggio di 3-1, ma devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ...

Serie A - risultati sedicesima giornata : 17.01 Dopo 8 partite la Fiorentina torna alla vittoria.Frosinone ancora a secco in casa, battuto dal Sassuolo.La Samp di Quagliarella piega il Parma. INTER-UDINESE (sabato) 1-0 TORINO-JUVENTUS (sabato) 0-1 SPAL-CHIEVO 0-0 FIORENTINA-EMPOLI 3-1 FROSINONE-SASSUOLO 0-2 SAMPDORIA-PARMA 2-0 CAGLIARI-NAPOLI ore 18 ROMA-GENOA ore 20.30 ATALANTA-LAZIO lunedì ore 20.30 BOLOGNA-MILAN ...