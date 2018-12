Serie A | Cagliari-Napoli 0-1 | Milik su punizione al 91'

Serie A : Cagliari-Napoli 0-1 : ANSA, - ROMA, 16 DIC - Il Napoli risponde alla Juve vincendo 1-0 a Cagliari grazie ad una punizione dal limite di Milik al 91'. Il bomber polacco, all'ottavo centro in campionato, riesce infine a ...

Serie A : Cagliari-Napoli 0-1 - decide una punizione di Milik al 91' : All .: Ancelotti Arbitro : Doveri Marcatori : 46' st Milik, N, Ammoniti : Padoin, C,, Maksimovic, N,, Insigne, N,, Sau, C, Espulsi : Note : LA CRONACA DEL MATCH

Cagliari-Napoli 0-1 - Serie A : punizione stellare di Milik al 91' - azzurri a -8 dalla Juventus : Il Napoli ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i partenopei si sono imposti alla Sardegna Arena grazie a una punizione stellare di Milik al 91′ e così rimangono al secondo posto in classifica a otto punti di distacco dalla Juventus che dunque deve rimandare la festa per la conquista del platonico titolo d’inverno. Il Cagliari staziona invece in tredicesima posizione ...

Posticipo Serie A - Cagliari-Napoli 0-1 : 19.58 La punizione magistrale di Milik a fil di sirena (91') regala i tre punti al Napoli nella trasferta di Cagliari. Con l'1-0 alla 'Sardegna Arena', i partenopei restano a -8 dalla Juventus. Ancelotti rimaneggia la squadra dopo le fatiche di coppa e il Napoli fatica tantissimo nel primo tempo.I sardi hanno una buona chance con Faragò (respinta da Ospina). Nella ripresa cambia il ritmo partenopeo.Milik manca una facile occasione, poi (68') ...

Cagliari-Napoli - tensione tra tifoSerie prima del match : ultras sardi falliscono l’agguato ai fan azzurri : Un gruppo di facinorosi ha provato ad assalire i tifosi napoletani presso il residence in cui alloggiavano, l’arrivo della polizia però ha interrotto il raid Un attacco in piena regola, fallito solo per una fatalità. Un gruppo di ultras del Cagliari hanno provato ad assalire nel pomeriggio di oggi i tifosi del Napoli, di stanza in un residence a Capoterra, comune non distante dal capoluogo sardo. I facinorosi sono entrati armati di ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote : Ancelotti a Cagliari per ricucire lo strappo - 16giornata - : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote per le partite in programma il 15 e 16 dicembre 2018 per la 16giornata di campionato, le nostre favorite.

Serie A Cagliari - Maran : «Contro il Napoli senza paura» : Cagliari - " Affrontare il Napoli non deve impaurirci, ma dev'essere uno stimolo a fare di meglio". Così Rolando Maran nella conferenza stampa di presentazione della gara contro i partenopei. Queste ...

Serie A : il Napoli vola a Cagliari per restare in scia della Juventus : Il calendario della 16esima giornata di Serie A, vedrà scontrarsi il Napoli di Carlo Ancelotti e il Cagliari di Rolando Maran. Se la storia ci insegna qualcosa, non sarà una partita semplice per i sardi. Il Cagliari è stato sconfitto in tutti e 3 gli incontri disputati in casa contro i partenopei. L'ultimo match disputato alla Sardegna Arena ha visto il Napoli rifilare ben 5 gol, nello scorso campionato di calcio di Serie A, era il 26 febbraio ...

Serie A Cagliari - Maran in emergenza contro Napoli e Lazio : Cagliari - E' arrivata la squalifica di due giornate sia per Srna che per Ceppitelli espulsi sabato sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Ma la vera doccia gelata per il Cagliari è stato il ...

Serie A Cagliari - Pavoletti ko : elongazione ai flessori della coscia sinistra : Cagliari - I rossoblu, archiviato il bel pareggio contro la Roma , sono tornati in campo per una seduta d'allenamento pomeridiana in vista della gara con il Napoli. Ad Asseminello il tecnico Rolando ...

Serie A - gli squalificati del prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Pronostici Serie A/ Roma-Cagliari : stuzzica il segno X. Scommesse e quote per la 15giornata - IlSussidiario.net : Pronostici Serie A: quote e Scommesse delle partite, attese nella 15giornata del primo Campionato italiano, 8-9 dicembre 2018.

Cagliari Roma 2-2 - Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO HIGHLIGHTS] : I sardi, rimasti in nove uomini, pareggiano al quinto minuto di recupero. I giallorossi fanno la frittata proprio quando l'arbitro sta per fischiare L'articolo Cagliari Roma 2-2, Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Cagliari - Maran : «Per come abbiamo giocato è un pari strameritato» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Cagliari Maran Roma Tutte le notizie di Cagliari Per approfondire