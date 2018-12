Serie A Basket | 10ª Giornata – Trieste distrugge Avellino e aggancia la zona Playoff

Basket - Serie A : Milano passa col brivido a Sassari - Venezia riparte di slancio : ROMA - Milano conserva la propria imbattibilità, col brivido, leggi un overtime,, dopo la decima giornata del massimo campionato di pallacanestro. L'Olimpia passa di misura sul campo di una Sassari ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Sassari al supplementare - vincono Venezia - Cremona e Varese : L’Olimpia Milano arriva in doppia cifra. Decima vittoria consecutiva in Serie A per la squadra di Simone Pianigiani, che resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver sconfitto al supplementare una mai doma Dinamo Sassari per 107-106. Una partita pazzesca con Milano che sembrava ormai averla vinta, trovandosi sul +7 ad un minuto dalla fine grazie ai canestri del rientrante Nemanja Nedovic (21 punti). Invece le triple di un ...

Serie A Basket - 10ª Giornata – Successi in zona Playoff per Cremona e Varese : Cremona vince in trasferta a Pesaro, Bologna vince sul parquet di Pistoia: due Successi importanti in zona Playoff nelle gare della 10ª Giornata Dopo il successo di Trento su Reggio Emilia nell’anticipo del sabato, la vittoria di Brescia su Cantù nel lunch match e le vittorie di Milano, Venezia e Varese nelle prime gare del pomeriggio, la 10ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match che precedono la sfida serale tra ...

Serie A Basket - 10ª giornata : Milano da brividi all’overtime - bene Varese e Venezia : Vittoria all’overtime per Milano, successi per Varese e Venezia: i risultati degli incontri della 10ª giornata Dopo il successo di Trento su Reggio Emilia nell’anticipo del sabato e la vittoria di Brescia su Cantù nel lunch match, la 10ª giornata di Serie A prosegue con un tris di match del pomeriggio della domenica. Nella prima sfida, Milano strappa una vittoria sofferta sul campo di Sassari. Serve l’overtime ai ragazzi di coach ...

Basket - Serie A : Brescia batte Cantù 81-63 - sesto ko consecutivo per i brianzoli : Brescia-Cantù, la cronaca Brescia pigia subito sull'acceleratore e vola sul +10 già a metà del primo periodo , trascinata da un Hamilton scatenato e già in doppia cifra dopo appena 5' di gioco , 18-...

Basket - Serie A : tra Brescia e Cantù non c’è partita - la Germani “respira” in classifica : Basket, Serie A: Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù 81-63, i padroni di casa staccano gli avversari in classifica Germani Basket Brescia – Acqua S.Bernardo Cantù è stato l’anticipo di mezzogiorno di questa giornata ricca di gare in Serie A. Uno scontro salvezza tra due squadre appaiate a quota sei punti ad inizio giornata. A staccarsi è stata Brescia, vittoriosa in un incontro senza storia quest’oggi. ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : nell’anticipo Trento supera Reggio Emilia e abbandona l’ultimo posto in classifica : Sfida salvezza estremamente delicata nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2018-2019 di Basket. La Dolomiti Energia Trento supera la Grissin Bon Reggio Emilia con il punteggio di 68-60 al termine di una partita condotta per ampi tratti dalla formazione di Maurizio Buscaglia, ma decisa soltanto negli ultimi minuti. Con questo successo la squadra di casa abbandona l’ultimo posto in classifica e si riporta proprio sulla ...

Basket - Serie A : Trento batte Reggio Emilia nello scontro salvezza : Basket, Serie A: Dolomiti Energia Trentino batte Grissin Bon Reggio Emilia nell’anticipo di campionato di questa sera Dolomiti Energia Trentino – Grissin Bon Reggio Emilia è stato l’anticipo della giornata di Serie A di Basket che si svilupperà nella sua interezza nella giornata di domani. Un vero e proprio scontro salvezza, dato che le due squadre ad inizio gara si trovavano distaccate solo di due lunghezze, 4 punti per ...

Basket femminile - 10a giornata Serie A1 2018-2019 : sfida tra Broni e Schio per il secondo posto - Venezia a Sesto San Giovanni per la decima vittoria : Si svolgerà domenica 16 dicembre la decima giornata del campionata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto due partite al termine del girone di andata, la classifica ha ormai assunto una fisionomia chiara. Venezia si è rivelata la formazione da battere e guarda tutti dall’alto forte delle nove vittorie in altrettante partite. Alle sue spalle, con quattro punti di distacco, la coppia formata da Schio e Broni ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : anticipo per la salvezza tra Trento e Reggio Emilia - Milano fa visita a Sassari - Venezia contro Brindisi : Decima giornata della Serie A di Basket che si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Dolomiti Energia Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia. Difficile da pronosticare ad inizio anno, ma a questo punto del campionato è una sfida salvezza, visto che si affrontano l’ultima e la penultima della classifica. Un match che può davvero essere importante e che può rilanciare una delle due formazioni e far piombare ancora di più in crisi ...

Calendario Serie A basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming : Si disputa questo weekend la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Molte sono le partite e i temi interessanti che percorreranno i parquet dello Stivale in questo weekend. Il match di più alta classifica della giornata è quello tra la Reyer Venezia, seconda a quota 14, ma proveniente dalla sconfitta contro Varese, e l’Happy Casa Brindisi, a quota 10 punti dopo aver messo a frutto l’ottimo precampionato. Milano, dopo la ...

