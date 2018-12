Senzatetto muore al pronto soccorso

Fuori si gela. Senzatetto porta il suo cane dalla polizia - ma lui sbattuto fuori : muore di freddo : La triste storia di Peri, Senzatetto di origini greche e del suo Django. Il 63enne viveva per le strade di Londra da qualche anno col suo amico a quattrozampe. In una notte gelata di marzo, l'uomo si è rivolto al personale di una centrale di polizia: “Aiutate il mio cane, è tutto quello che mi resta..."--È una notte gelida a Londra. Un Senzatetto vuole proteggere il suo cane, Django, portandolo in un canile gestito della polizia: “Aiutatelo, è ...