Senza i Popolari il Pd scivola con Zingaretti nella palude della sinistra

(Di domenica 16 dicembre 2018) Stiamo entrando nel vivo del dibattito congressuale. Finora l'immagine offerta all'esterno ha dato l'idea di un Pd lacerato e immobile, con voci discordanti sul futuro di questa peculiare esperienza politica. Dopo il ritiro di Minniti il confronto si è polarizzato attorno a due figure principali,quella di Martina e quella di. Ci possiamo attendere, a questo punto, una definizione più chiara dei rispettivi programmi. A tutto possiamo adattarci, infatti, meno che a un dibattito generico e reticente, magari per paura di perdere consensi tra gli iscritti e gli elettori delle primarie.Martina ha sciolto la riserva al tempo giusto e con giuste motivazioni, avendo riscosso apprezzamenti sinceri in questi mesi di reggenza al Nazareno. La sua posizione appare la più contigua alla linea seguita finora, se non altro per il ruolo che egli ha ricoperto dal 2014 al ...