Senato : Casellati - promuovere italianità - è aprirsi al mondo - 2 - : ... AdnKronos, - "Oggi -prosegue la presidente Casellati- avremo il piacere di ascoltare l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta da un maestro apprezzato in tutto il mondo, Fabio Luisi. Ad ...

Maltempo - la presidente del Senato Casellati : “il Veneto è in ginocchio soltanto quando prega” : “Il Veneto e’ in ginocchio solo quando prega“. Cosi’ la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha commentato questa sera – a margine della visita a Padova a due mostre sul centenario della Grande Guerra -la pronta reazione delle popolazioni della montagna bellunese colpite dal Maltempo. “Sulla reazione del popolo Veneto non avevo alcun dubbio – ha aggiunto Casellati, che una settimane ...

Dl Genova - Casellati riprende il Senato : “Rispetto per i morti - pesano sulle coscienze di tutti”. Poi minuto di silenzio : “I 43 morti di Genova pesano sulla coscienza di tutti, avrei desiderato un’Aula diversa”. Dopo la bagarre a Palazzo Madama, causata dall’esultanza del ministro Toninelli dopo l’approvazione che ha fatto insorgere le opposizioni, è stata la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a riprendere l’Aula, ammonendo i Senatori. “Vorrei accogliere la proposta del Senatore Andrea Marcucci di ...

Intervista al presidente del Senato Casellati : 'Il vero nodo è ridurre i tempi del giudizio' : Un mondo che saluto come il cane da guardia del buon governo e soprattutto dei cittadini'. Un'ultima domanda presidente. Lei ha visitato Matera che sarà a gennaio la capitale europea della cultura. ...

Napolitano torna in Senato dopo l’intervento. Casellati lo omaggia : “Esempio per tutti”. E l’Aula applaude il presidente emerito : dopo l’intervento chirurgico all’aorta della scorsa primavera, quando fu ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, e il lungo recupero, nell’Aula del Senato è tornato l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per assistere alle comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “Caro presidente credo che la sua capacità di ...

