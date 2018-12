Scossa di terremoto sull’Etna | avvertita anche a Catania

Terremoto : nuova Scossa in Sicilia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto sull'Etna - ancora paura in Sicilia. « Scossa avvertita a Catania» : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 20.29 nel Catanese. L'Ingv ha rilevato una magitudo di 3.1, a profondità di solo un chilometro. I comuni...

Violento terremoto in Oceania - Scossa di magnitudo 6 avvertita dalla popolazione : ... molte segnalazioni Anche perchè l 'ipocentro del sisma è stato individuato nell'oceano ma a soli dieci chilometri di profondità: le agenzie che si occupano del monitoraggio dei terremoti nel mondo ...

Terremoto : forte Scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto - forte Scossa in Cina : Un Terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito la contea di Xingwen nella città di Yibin, provincia di Sichuan alle 12:46 pm di domenica (ora di Pechino), secondo il China Earthquake Networks Center...

Scossa di terremoto a Reggio Calabria - epicentro a Santo Stefano in Aspromonte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 - 5 vicino a Palermo : Trema la terra in Sicilia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,5 è stata registrata stamani alle 5.14 a Vangi, in provinia di Palermo , a una profondità di soli 3,5...

Terremoto Madonie - esattamente 200 anni fa la Scossa più forte della zona : Le Madonie non sono tra le zone a maggior rischio sismico della Sicilia ma tuttavia il territorio è stato soggetto a sismi di media potenza nel corso dei secoli. Spesso ha risentito di terremoti con epicentri in aree confinanti (Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando) e nel Mar Tirreno, ma senza danni rilevanti. L’evento di maggior importanza risale al 1818, esattamente 200 anni fa, quando si sviluppò uno sciame sismico che perdurò per ben sei mesi, ...