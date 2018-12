Scontri a Bruxelles | in protesta pro e contro migranti Carica della polizia contro i

Bruxelles - Scontri tra manifestanti pro e contro migranti : la polizia usa i lacrimogeni : manifestanti in piazza a Bruxelles si sono scontrati nel quartiere delle istituzioni europee. Sono scesi in strada i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro e una contro i migranti. La ...

Gilet gialli - Scontri e feriti in Francia e a Bruxelles : ... il messaggio del tycoon su Twitter, 'le persone non vogliono pagare grosse somme di denaro, molto a Paesi del Terzo mondo , che sono gestiti in modo discutibile, , per proteggere forse l'ambiente'.

Gilet gialli in piazza anche a Bruxelles : Scontri con la polizia e 100 fermi : Non solo in Francia. Le proteste dei Gilet gialli dilagano anche a Bruxelles dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia e un centinaio di persone sono state fermate in via preventiva. In piazza almeno 500 manifestanti. Gli incidenti nella capitale belga - scrivono i media locali - sono scoppiati dopo che un gruppo di dimostranti provenienti da Schuman si sono uniti a quelli che venivano dalla zona di Trône e Arts-Loi. ...

I gilet gialli sbarcano a Bruxelles : Scontri con la polizia contro l’aumento dei prezzi : Dopo le manifestazioni francesi i gilet gialli si fanno vedere anche in Belgio: poche centinaia di persone hanno messo a ferro e fuoco il quartiere di Bruxelles in cui sorge il palazzo del governo.Continua a leggere

Gilet gialli - Scontri con la polizia in centro a Bruxelles : auto in fiamme - 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Commissione Ue : Due auto della polizia date alle fiamme. Sessanta fermi, 4 arresti. E in 50 sono arrivati fin sotto al sede della Commissione Ue, nella zona vietata alle manifestazioni. Dopo aver scatenato la guerriglia nel centro di Parigi, i Gilet gialli si prendono anche il cuore di Bruxelles. Pochi, tra le 200 e le 300 persone, ma ben organizzati nella prima manifestazione organizzata dal movimento nella capitale belga. “Il popolo siamo noi, Charles ...

"No streaming" : gilet gialli via da vertice |Bruxelles - Scontri con la polizia : 60 fermi : A Parigi Jason Herbert, unico rappresentante al tavolo con il primo ministro Philippe ha abbandonato il vertice perché non è stata accettata la richiesta di ritrasmettere l'incontro in streaming. In Belgio 300 gilet gialli hanno bruciato due auto della polizia.

