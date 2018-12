Sci di fondo | De Fabiani e Brocard soddisfatti al termine del week-end di Davos

Sci di fondo – 15km a tecnica libera : De Fabiani settimo a Davos - la vittoria a Belov : De Fabiani, bel settimo posto nella 15 km a tecnica libera di Davos: è il miglior risultato stagionale. Vince il russo Belov Il bel weekend dell’Italia del fondo, cominciato col podio di Federico Pellegrino nella sprint, si chiude con il settimo posto di Francesco De Fabiani nella 15 km a tecnica libera maschile. L’azzurro ottiene il miglior risultato stagionale a Davos chiudendo ad appena 21″3 dal vincitore Evgeniy ...

Sci di fondo - Coppa del mondo : Elisa Brocard decima nella 10 km a tecnica libera di Davos : Sci di fondo, Coppa del mondo: la vittoria nella 10 km a tecnica libera è andata alla Therese Johaug, decima la Brocard Elisa Brocard a 34 anni ottiene il miglior risultato di carriera in una gara individuale di Coppa del mondo. A Davos nella 10 km a tecnica libera l’azzurra si classifica al decimo posto, centrando così la top ten e togliendosi anche la soddisfazione di vedere per qualche minuto il proprio nome in cima a tutte, ...

Sci di fondo - 10 km Davos 2018 : Therese Johaug implacabile e imbattibile. Elisa Brocard si supera : è decima! : Neanche a Davos c’è possibilità di fermare Therese Johaug: la norvegese, finora dominatrice della Coppa del Mondo di sci di fondo, conquista anche la seconda 10 km a tecnica libera della stagione, fermando il cronometro sul tempo di 26’06″9. La sua gara è contrassegnata dall’ormai solito assolo dal primo metro dopo la partenza fino all’ultimo prima dell’arrivo: soltanto la connazionale Ingvild Flugstad ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Bello rimanere al vertice dopo giorni difficili. Ho perso qualche allenamento” : Federico Pellegrino sale ancora sul podio a Davos ottenendo il secondo posto nella sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’azzurro ha confermato l’ottimo feeling con la pista svizzera, chiudendo per la quinta volta nel circuito tra i migliori tre. Un risultato che assume ancora maggiore rilievo perché arriva dopo la caduta avvenuta durante gli allenamenti di Livigno, che gli ha impedito di prepararsi al meglio ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino a podio nella sprint di Davos : ottimo secondo posto dell’azzurro : Pellegrino, un secondo posto che sa di vittoria nella sprint di Davos dopo incidenti e ripescaggi. Volano Klaebo e Nilsson, Laurent 15a fra le donne E’ un secondo posto che sa di vittoria quello di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Coppa del mondo a Davos. Il vicecampione olimpico si è inchinato all’asso norvegese Johannes Klaebo al termine di una gara ricca di asperità. Tutto è filato liscio fino ai ...