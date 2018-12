Sci alpino | Coppa del Mondo Alta Badia 2018 | le dichiarazioni degli azzurri De

Sci alpino - il programma e gli orari delle prossime gare. Settimana intensissima tra Val Gardena - Saalbach - Courchevel e Campiglio! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 sotto l’albero di Natale regala un calendario fittissimo con tante gare sia per quanto riguarda il programma maschile, sia per quello femminile. Si andranno, infatti, a recuperare le gare cancellate in questo primo scorcio di annata e, di conseguenza, si gareggerà quasi ogni giorno. Le donne saranno impegnate in Val Gardena per due prove veloci, una discesa libera nella giornata di martedì ed un ...

Sci alpino – Gigante in Alta Badia : dominio pazzesco di Hirscher - strepitosa rimonta di De Aliprandini : De Aliprandini, mezzo miracolo in Alta Badia: da 28° a settimo con il miglior tempo della seconda manche. Hirscher, dominio pazzesco: vince con 2″53 su Fanara e torna re della Coppa Come in Val d’Isère, anzi molto meglio. Luca De Aliprandini compie un mezzo miracolo sulla Gran Risa e il suo gesto al traguardo la dice lunga su quanto desiderasse una gara del genere. L’azzurro chiude settimo nel Gigante centrando il miglior ...

Sci alpino - l’alieno Marcel Hirscher sbarca in Alta Badia. Sesto successo di fila sulla Gran Risa - grande rimonta di De Aliprandini : Un extraterrestre è sbarcato in Alta Badia. E’ Marcel Hirscher, fenomeno austriaco che continua a dominare con una superiorità disarmante e spaventosa nei confronti degli avversari. Nessuno riesce neppure ad avvicinarsi o ad impensierirlo. Oggi il campione olimpico ha surclassato la concorrenza aggiudicandosi per la sesta volta consecutiva il gigante dell’Alta Badia, Grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. sulla Gran ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher torna in vetta! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher vuole la sesta - gli italiani per la rimonta disperata : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo 2018/19. Sulla splendida cornice della Gran Risa Marcel Hirscher, dominatore della prima manche, vuole la sesta vittoria consecutiva sulla pista dolomitica e si è già costruito un bel margine di vantaggio per raggiungere l’obiettivo. La prima manche ha visto l’austriaco rifilare 94 centesimi a Mats Olsson e un secondo ...

Sci alpino – Gigante Alta Badia : Hirscher comanda la prima manche - Moelgg migliore azzurro : Super Hirscher nella prima manche del Gigante in Alta Badia. Moelgg è il migliore degli azzurri La Gran Risa si gode le magie di uno dei più grandi campioni della storia dello sci alpino: Marcel Hirscher, vincitore delle ultime sette Coppe del mondo, dà spettacolo in Alta Badia dominando la prima manche del Gigante con 94 centesimi di vantaggio sul secondo, Matts Olsson, e un secondo netto sul terzo, la sorpresa Marc Odermatt, partito ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher demolisce tutti nella prima manche. Italia a picco - azzurri disastrosi : Ennesima lezione di Marcel Hirscher nella prima manche del Gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Il campione austriaco, che è reduce da cinque successi consecutivi sulla Gran Risa, ha messo in scena il suo primo capolavoro di giornata, dominando la scena e pennellando curva dopo curva su un tracciato, come sempre, particolarmente ghiacciato e ripido. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : mostruoso Hirscher - al comando nettamente : Buongiorno e benvenuti sulla Gran Risa, è tempo della DIRETTA LIVE del Gigante dell’Alta Badia! La Coppa del Mondo 2018/19, dunque, si presenta su uno dei suoi scenari più affascinanti e difficili, come la pista dolomitica. Alle ore 10.00 andrà in onda la prima manche del Gigante che ci farà capire se Marcel Hirscher entrerà ancor più nella leggenda o lascerà spazio agli avversari. Il campione austriaco, infatti, arriva da cinque successi ...

Sci alpino – Tutto pronto per il Gigante in Alta Badia : Moelgg primo azzurro dal cancelletto : Gigante in Alta Badia, si parte alle 10 sulla Gran Risa: apre il tedesco Luitz, il primo azzurro è Moelgg con il 9, a Tonetti e De Aliprandini il 17 e il 18 Dopo gli appuntamenti in Val Gardena, le montagne italiane continuano ad essere protagoniste con il Gigante della Gran Risa, in Alta Badia. Apre le danze alle ore 10 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1, la seconda manche è alle 13) il tedesco Stefan Luitz, subito dopo tocca a Henrik ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : Hirscher per dominare - l’Italia punta su Tonetti : Buongiorno e benvenuti sulla Gran Risa, è tempo della DIRETTA LIVE del Gigante dell’Alta Badia! La Coppa del Mondo 2018/19, dunque, si presenta su uno dei suoi scenari più affascinanti e difficili, come la pista dolomitica. Alle ore 10.00 andrà in onda la prima manche del Gigante che ci farà capire se Marcel Hirscher entrerà ancor più nella leggenda o lascerà spazio agli avversari. Il campione austriaco, infatti, arriva da cinque successi ...

Sci alpino oggi - Gigante Alta Badia 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Il Circo Bianco è pronto a trasferirsi in Alta Badia per altri due giorni di gare dopo il superGigante e la discesa libera della Val Gardena. Si inizia, come consuetudine, con il Gigante sulla Gran Risa, una delle piste più belle, difficili e affascinanti di tutto il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista dolomitica tutti i big andranno a caccia della vittoria su uno dei tracciati più ambiti. come sempre Marcel Hirscher ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...