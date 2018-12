' Sarà legge del Taglione' Badilata Feltri | Salvini e Di Maio | la resa dei conti è vicina

Legge di bilancio 2019 : come Sarà cambiata in Senato - le novità : Più che un cambiamento si parla in realtà di una quasi riscrittura della Legge di bilancio 2019. E mentre Giuseppe Conte riferisce in Aula sulla Manovra, affermando che “Sto continuando a lavorare in queste ore affinché siano puntualmente quantificati con apposite relazioni tecniche i costi delle misure a maggior impatto sociale, che maggiormente destano preoccupazioni nei nostri partner”, ha spiegato anche che l’incontro sui conti italiani, che ...

Legge di bilancio 2019 : come Sarà cambiata in Senato : Più che un cambiamento si parla in realtà di una quasi riscrittura della Legge di bilancio 2019. E mentre Giuseppe Conte riferisce in Aula sulla Manovra, affermando che “Sto continuando a lavorare in queste ore affinché siano puntualmente quantificati con apposite relazioni tecniche i costi delle misure a maggior impatto sociale, che maggiormente destano preoccupazioni nei nostri partner”, ha spiegato anche che l’incontro sui conti italiani, che ...

Francia - Ue : “Parere sulla legge di Bilancio già pubblicato. L’impatto delle nuove misure Sarà valutato in primavera” : Le misure annunciate lunedì dal presidente francese Emmanuel Macron “secondo i nostri calcoli non si sposano con il rapporto deficit/pil annunciato, quindi dovranno per forza aumentare il deficit e si aprirà anche un caso Francia, se la regole valgono per tutti”. Il vicepremier Luigi Di Maio ufficializza le aspettative del governo italiano. La maggioranza Lega-M5s guarda a Parigi sperando che, davanti al probabile sforamento del ...

Manovra - la Camera approva la Legge di bilancio. Ma Sarà - quasi - tutto da rifare al Senato : La soddisfazione, per i cittadini, può essere solo quella che per una volta i parlamentari hanno passato un sabato , quello dell'Immacolata, per giunta, sui banchi della Camera, anzichè tornarsene a ...

Educazione civica obbligatoria per legge : "E Sarà anche agli esami" : Ogni scuola dovrà individuare il docente che un'ora a settimana insegnerà l'Educazione civica in classe da settembre 2019...

Elezioni comunali ci saranno - domenica Moutier eleggerà il sindaco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fisco - accordo nel governo : cancellato il condono dal decreto. Slitta il carcere per gli evasori : ci Sarà disegno di legge ad hoc : Stop al condono, carcere per gli evasori confermato ma rimandato. Il decreto fiscale cambia ancora e lo fa alla radice. Perché al termine di un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, la possibilità di dichiarazione integrativa, motivo di tensione tra Movimento 5 Stelle e Lega in fase di gestazione del provvedimento ...

Di Maio : 'Quota 100 Sarà legge entro la fine dell'anno' : Nonostante la contrarietà dell'Austria e dell'Olanda sui vari provvedimenti che il Governo italiano ha intenzione di approvare, il Vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia che la cosiddetta "quota 100", che permetterebbe l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, sarà applicabile già da febbraio 2019. Alcuni paesi esprimono i loro dubbi riguardo alla copertura e all'efficacia della manovra italiana. L'Europa spera che il clima di ...

Coni - Giancarlo Giorgetti annuncia : “La riforma Sarà inserita nella legge di bilancio” : “La riforma del Coni sarà inserita nella legge di bilancio e approvata entro la fine dell’anno”. Questo l’annuncio di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riportato in anteprima da Prima Online. In queste ore ci sarà proprio un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per formalizzare la questione. Nelle anticipazioni riportate sempre da Prima Online, si parla di provvedimenti per il ...

Scomparso il bonus bebè dalla legge di Bilancio. Ma il ministro Fontana assicura : "Ci Sarà - e Sarà migliorativo" : "Sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all'esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune ...

Prescrizione - Bonafede : Sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri ...

Prescrizione - Bonafede : Sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione 'sarà approvata con il ddl anticorruzione' ed 'entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita''. Così il ministro ...

Ddl PIllon - Di Maio : “La legge non è in programma. Non va - Sarà cambiata” : Luigi Di Maio si schiera contro il ddl PIllon sull’affido condiviso. “Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto”, ha detto intervistato da Corrado Formigli per “Elle”. Il provvedimento, promosso dal senatore leghista e sostenitore del Family Day, è fortemente contrastato da femministe e centri ...

Prescrizione - Di Maio : “Provvedimento in vigore da 2020 - ma Sarà già legge. Riforma penale? Le due cose sono separate” : La Riforma della Prescrizione secondo il ministro Bongiorno sarà “in vigore dopo l’approvazione della Riforma del processo penale”, mentre per il ministro Fraccaro: “anche se dovesse cadere il governo la Prescrizione entrerà in vigore comunque dal primo gennaio 2020“. Luigi Di Maio, ai microfoni del Fatto.it, spiega: “La Riforma della Prescrizione entra nel ddl anticorruzione che noi approviamo verosimilmente verso ...