Sanremo Giovani 2018: cantanti e canzoni dei partecipanti

ilnotiziangolo

: #SanremoGiovani: Laura Ciriaco esclusa ?? - Raiofficialnews : #SanremoGiovani: Laura Ciriaco esclusa ?? - SanremoRai : #Cordio è in gara a #SanremoGiovani con il brano “La nostra vita”. Per ascoltarlo clicca qui ??… - SanremoRai : .@einar_official è in gara a #SanremoGiovani con il brano “Centomila volte”. Per ascoltarlo clicca qui ??… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)è in partenza per un appuntamento in quattro puntate che dal 17 dicembre al 20 dicembre impegnerà i pomeriggi di Rai 1. Idiapriranno le danze presentando le loro, ma solo uno fra iriuscirà a superare il verdetto della giuria e diventare il vincitore. Il tutto in previsione dell’ingresso al Festival di. Sono 24 i finalisti scelti durante i casting che dovranno sfidarsi per ottenere un posto d’onore in classifica, seguendo il regolamento previsto dalla kermesse.I 24 finalisti che vedremo in questo nuovo contesto sono già stati annunciati a fine novembre dal direttore artistico Claudio Baglioni, di ritorno alla guida del Festival diper il secondo anno consecutivo. Luca Barbarossa si occuperà invece di presentare i, per un totale di ...