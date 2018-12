Sanremo | dopo la squalifica di Laura Ciriaco si attende il verdetto per Einar

Amadeus : “Sei mesi prima sei in lizza per Sanremo e sei mesi dopo non ti chiamano nemmeno per fare la sagra della salsiccia” : Solo cadendo ci si può rialzare più forti di prima. Lo sa bene Amedeo Sebastiani, al secondo Amadeus. Dal 2002 al 2006 è stato il volto rassicurante delle prime edizioni de L’Eredità, che facevano il bottino di ascolti. dopodiché ha vissuto un periodo professionale decisamente poco felice: nel 2006, dopo alcuni dissidi con i vertici Rai, decise di fare le valigie e traslocare a Mardiaset. Ma non andò bene. “Andai via sbagliando e tornare a ...

Teresa Langella dopo Uomini e Donne approda a Sanremo 2019? : Uomini e Donne: Teresa Langella verso Sanremo 2019? Sull’ultimo numero del settimanale Oggi è stata riportata un’indiscrezione su Teresa Langella, che ha già fatto molto discutere. Difatti, secondo le voci di corridoio raccolte dal popolare magazine, pare che la tronista di Uomini e Donne abbia un sogno. Quale? Quello di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma non è finita qua perchè il magazine diretto da ...

Cannella annuncia due live per il 2019 dopo Sanremo Giovani : date e info biglietti : Cannella, nome d’arte di Enrico Fiore, è la nuova scommessa della Honiro per la scena indie-pop. Ha 23 anni e si è avvicinato alla musica molto preso. Già da bambino, infatti, quando aveva solamente sette anni, ha iniziato ad approcciarsi al mondo della musica. Qualche anno dopo ha iniziato a scrivere le proprie canzoni, e a 18 ha provato a farsi strada nel mondo del web con un nome d’arte diverso dall'attuale: Eden. Oggi, però, Enrico ...

Il Mio Tempo è il nuovo album di Leonardo Monteiro dopo Sanremo (intervista) : Leonardo Monteiro si è formato tra le accademie di canto e la Scala di Milano, la scuola di Amici di Maria De Filippi e il Monday Gospel. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con il brano “Bianca” con il quale ha voluto portare un messaggio di speranza parlando d’amore. Il 23 novembre uscirà il suo nuovo album “Il mio Tempo” contenente 10 tracce, tra cui l'ultimo singolo intitolato “Tempo”. “Abbiamo completato ...

Festival di Sanremo 2019 - regolamento : dopo il caso Meta-Moro - cambia il concetto di ‘canzone nuova’ : Ermal Meta, Fabrizio Moro Il regolamento del Festival di Sanremo cambia in uno dei suoi punti più controversi. Artisti avvisati, mezzi salvati. Il caso del presunto plagio contestato lo scorso anno ad Ermal Meta e Fabrizio Moro ha creato un precedente e così, quest’anno, gli organizzatori della kermesse hanno deciso di mettere mano al cavillo che norma l’utilizzo, all’interno delle nuove canzoni, di stralci di partiture già ...

Il ritorno dei Jalisse : 'Dopo Sanremo ha pesato il pregiudizio. Salvi grazie alle nostre figlie' : ' Ci ha segnato il pregiudizio. Su di noi si sono spesi fiumi di parole. E hanno pesato '. A parlare Alessandra Drusian che col marito Fabio Ricci compone il duo dei Jalisse , vincitori del Festival ...

Pupo sogna Sanremo : "Penso già al dopo-Baglioni" : Strafactor, Sanremo e una vita sopra le righe fatta di successi e cadute, vizi e slanci di generosità. Pupo , all'anagrafe Enzo Ghinazzi, è sempre stato un vulcano di idee e iniziative. Anche negli ...

Pupo sogna Sanremo : 'Penso già al dopo-Baglioni' : Strafactor, Sanremo e una vita sopra le righe fatta di successi e cadute, vizi e slanci di generosità. Pupo , all'anagrafe Enzo Ghinazzi, è sempre stato un vulcano di idee e iniziative. Anche negli ...

Alessandro Casillo ricomincia da Amici : sparito dopo il Festival di Sanremo - cosa faceva per vivere : 6 anni fa riuscì a vincere la categoria giovani del Festival di Sanremo ma poi è sparito dalle scene: in questi giorni lo abbiamo rivisto ad Amici. Alessandro Casillo svela che lavoro...

Alessandro Casillo ricomincia da Amici : sparito dopo il Sanremo - ecco cosa faceva : Sei anni fa riuscì a vincere la categoria giovani del Festival di Sanremo ma poi è sparito dalle scene: in questi giorni lo abbiamo rivisto ad Amici. Alessandro Casillo svela che lavoro ha fatto fino ...

Alessandro Casillo ad Amici 18 dopo Sanremo : “Ora faccio l’idraulico” : Amici 18, Alessandro Casillo ai casting dopo Sanremo Vi ricordate Alessandro Casillo? Ha trionfato nella categoria Giovani al Festival di Sanremo 2012, è stato uno dei protagonisti di Io Canto e adesso si è presentato ad Amici 18. Vuole iniziare da zero. Vuole mettersi in gioco. E Amici di Maria De Filippi gli potrebbe dare questa […] L'articolo Alessandro Casillo ad Amici 18 dopo Sanremo: “Ora faccio l’idraulico” ...

Sanremo : dopo le piogge della notte prima frana - muro di 3 metri crolla in via D'Annunzio - Foto - : Primi effetti delle piogge che questa notte hanno colpito la nostra provincia. Come era prevedibile si registrano le prime frane che, almeno per ora, sono tutte di lieve entità. La prima è da ...

Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio capo 2? L’indiscrezione : Festival di Sanremo, Claudio Baglioni punta Vanessa Incontrada: trattative in corso Pare che Vanessa Incontrada sia sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. A pubblicare l’indiscrezione, nello specifico, è stato il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, parla di trattative in corso tra la showgirl e il direttore artistico. […] L'articolo Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio ...

Festival di Sanremo - Fiorello ha in mente chi dovrà condurlo dopo Baglioni : “Lo meriteresti davvero e so quanto ci tieni” : Non sbaglia un colpo Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arte Amadeus. Ogni sera con i Soliti Ignoti supera il competitor Striscia la notizia (ieri addirittura quattro punti sotto), su Rai2 ha segnato il record stagionale portando Stasera tutto è possibile al 9% di share e solo pochi mesi fa ha lanciato in prima serata su Rai1 “Ora o mai più“, varietà già cult dopo le prime puntate con una media superiore al 20%. Da aggiungere gli ...