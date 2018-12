Sanità Campana, Di Maio: “Pronto il nostro commissario, ma tutti i direttori generali pronti a farci la guerra”

blogitalia.news

(Di domenica 16 dicembre 2018), Luigi Dipronto ildi governo per controllo, ma De Luca ha nominato l’ultimo giornoin modo da contrastare l’opera del governo «Nella mia regione avevano fattodellaVincenzo De Luca, che è presidente di Regione: quelli del PD al governo lo avevano fatto anche presidente di tutta lacon ruolo di. Allora appena ci siamo insediati gli abbiamo tolto il ruolo diperché prima ancora dei soldi nella politica nella, la cosa importante era togliere ai politici la possibilità di nominare le persone nellaperché altrimenti lanon si sarebbe mai più messa al lavoro per noi.L’abbiamo fatto, abbiamo rimosso De Luca come: quello che ha fatto? Noi stiamo mandando ildi governo a mettere a posto lain Campania e lui ...