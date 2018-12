San Gennaro | si ripete il miracolo del 16 dicembre | nel 1631 ' fermò' il Vesuvio

Napoli : si scioglie il sangue di San Gennaro - si rinnova il “miracolo” : Questa mattina a Napoli grande partecipazione per il 3° e ultimo “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro . La ricorrenza segue la processione di maggio e del 19 settembre e tramanda il miracolo del 16 dicembre 1631, giorno di un’eruzione del Vesuvio in cui, secondo i fedeli, l’esposizione in processione del sangue e del busto del Santo protettore al Ponte dei Granili fermò il magma che minacciava di ...

