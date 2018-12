Samsung Volley Cup 10ª Giornata – Successi per Bosca S Bernardo Cuneo e Saugella Monza

Samsung Volley Cup – La preview della 10ª giornata : 4 anticipi - spicca il derby fra Novara e Chieri : Samsung Volley Cup: la 10^ giornata ha quattro anticipi, Zanetti-Club Italia sabato sera su Rai Sport + HD. derby per la Igor, Scandicci a Cuneo. Il Bisonte ospita l’Imoco, la UYBA attende la Lardini. Sfida Saugella-Banca Valsabbina Si concentrerà soprattutto sabato la 10^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Ben quattro partite sulle sei totali si disputeranno in anticipo, chi per esigenze televisive, chi in ...

Samsung Volley Cup A1 – Club Italia CRAI in trasferta a Bergamo nell’anticipo del sabato : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI in trasferta a Bergamo per l’anticipo del sabato Il decimo turno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI impegnato sabato sera sul campo della Zanetti Bergamo. L’anticipo serale (partita in programma alle 20.30) sarà trasmesso anche in diretta su RaiSport+HD. Un nuovo banco di prova per le azzurrine che, con l’assenza di Fahr e Pietrini, stanno trovando un nuovo, efficace ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : il posticipo della nona giornata è della Saugella : Samsung Volley Cup: il posticipo della nona giornata è della Saugella, alla Candy Arena di Monza batte 3-0 la Pomì Casalmaggiore e si riprende il sesto posto in classifica Monday night spettacolare per la Saugella Monza di Miguel Angel Falasca, che nel posticipo della nona giornata di andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile si impone con un rotondo 3-0 sulla Pomì Casalmaggiore, regalandosi tre punti pesanti per la classifica ...

Samsung Volley Cup A2 – Soverato ko - splendida impresa di Cuore di Mamma : tutti i risultati : Samsung Volley Cup A2: nel Girone A cade Soverato contro la Golden Tulip, Mondovì resta sola al comando e Orvieto aggancia la seconda piazza. Nel Girone B impresa Cuore di Mamma a Perugia, la Delta Informatica è la nuova capolista. Sassuolo a segno contro Montecchio GIRONE A LPM BAM MONDOVI’ – P2P GIVOVA BARONISSI 3-1 (25-16 25-19 22-25 25-22) La seconda giornata del girone di ritorno vede la Lpm Bam Mondovì ospitare la ...

Samsung Volley Cup – Tutti i risultati della 9ª giornata : la Savino Del Bene sorpassa l’Imoco : Samsung Volley Cup: la Savino Del Bene mette la freccia e sorpassa l’Imoco. Unet E-Work e Il Bisonte corsare, la Zanetti espugna Chieri ma la Reale Mutua conquista il primo punto. Domani il posticipo Saugella-Pomì chiude la 9ª giornata Regala emozioni fino all’ultimo punto la 9ª giornata della Samsung Volley Cup. La sfida più attesa della domenica, quella tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano, si chiude con la ...

Samsung Volley Cup – Lardini Filottrano bella di notte : Curneo ko 3-1 nell’anticipo : Samsung Volley Cup: Lardini Filottrano bella di notte, batte Cuneo per 3-1 nell’anticipo di Raisport. Domenica quattro match su LVFTV. Lunedì il “monday night” tra Monza-Casalmaggiore La Lardini si fa bella di sera, davanti alle telecamere di Rai Sport. La formazione filottranese supera 3-1 la Bosca San Bernardo Cuneo con una prova di qualità e carattere, regalando i primi tre punti casalinghi del campionato in un Pala ...

Samsung Volley Cup - Novara distrugge Monza - Brescia cade al 5° set : Samsung Volley Cup: la Igor batte anche Monza, è fuga. L’Imoco soffre con il Club Italia ma è seconda, primo ko UYBA per mano di una super Savino Del Bene. Pomì al quinto su Brescia, Zanetti e Bosca vincono in casa e risalgono Con l’ottava vittoria su altrettante gare, l’Igor Gorgonzola Novara scava un solco profondo in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le azzurre superano la Saugella ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : inizia il girone di ritorno con la sfida tra Roma e Mondovì nel Girone A : Nel Girone B big match tra Delta Informatica e Omag, la capolista Bartoccini a Ravenna Girone A In testa con 20 punti (bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta), LPM Bam Mondovì e Volley Soverato cominciano il Girone di ritorno della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile in trasferta. Le pumine di Davide Delmati saranno impegnate nel classico testa coda in casa dell’Acqua&Sapone Roma Volley Group, una partita che ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : l’ottava giornata è tutta di domenica : Big match a Novara e Busto Arsizio, impegni interni per Pomì e Imoco. La Zanetti cerca il tris, Il Bisonte a Cuneo. Live su LVF TV Si disputa tutta di domenica l’ottava giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. L’Igor Gorgonzola Novara, neo capolista solitaria dopo il successo ottenuto al PalaVerde nel recupero di mercoledì scorso, affronterà un altro impegno complicato, contro la Saugella Team Monza. Per ...

Samsung Volley Cup – Imoco e Igor dedicheranno un minuto di raccoglimento per Mila - la giovane pallavolista scomparsa : La Lega Pallavolo Serie A Femminile dedica una ‘schiacciata’ a Mila: Imoco-Igor, questa sera un minuto di raccoglimento in memoria della pallavolista 13enne prematuramente scomparsa Una schiacciata per Mila, questa sera, prima dell’inizio della partita di Samsung Volley Cup tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, trasmessa in diretta su Rai Sport + HD alle 20.30. La Lega Pallavolo Serie A Femminile raccoglie ...

Samsung Volley Cup – Mercoledì il recupero della 4ª giornta fra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Samsung Volley Cup: Mercoledì al PalaVerde il recupero della quarta giornata tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. In palio c’è la vetta della classifica Altro capitolo della saga tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, Mercoledì sera alle 20.30. Al PalaVerde, pantere e azzurre tornano ad affrontarsi nel recupero del match della 4^ giornata della Samsung Volley Cup, che non fu disputato lo scorso 11 ...

Samsung Volley Cup – Il turno di riposo non fa male alla classifica per Brescia : domani le Leonesse riprendono gli allenamenti : Il turno di riposo non fa male alla classifica, domani le Leonesse riprendono gli allenamenti. I risultati della settima giornata, che ha coinciso con il riposo forzato della Banca Valabbina, non ha modificato la classifica, vincono tutte le favorite Nessuna delle big ha steccato nel settimo turno della Samsung Volley Cup di A1, quindi la giornata di riposo obbligata (il campionato è formato da un numero dispari di squadre, 13) non ha ...